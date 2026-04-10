Esposado y golpeado en la cárcel de Matanzas prominente opositor cubano Félix Navarro

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El Centro de Denuncias DEFENSA CD presentó este viernes una denuncia urgente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la agresión violenta sufrida por el preso político Félix Navarro Rodríguez en la prisión de Agüica, en Colón, Matanzas.

Los hechos ocurrieron el jueves 9 de abril, poco después de que Navarro Rodríguez, histórico disidente y presidente del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, concluyera una visita familiar.

Según el reporte enviado al organismo internacional, el opositor de 72 años fue interceptado por autoridades penitenciarias para una revisión abusiva. Acto seguido, fue esposado y golpeado mientras se encontraba en estado de indefensión por agentes del penal, bajo órdenes del mayor "Noslen Pedroso Sotolongo", jefe de orden interior de la prisión.

“A Félix lo tienen aislado en la enfermería porque no le gusta que se relacione con nadie. En un momento se puso a hablar con otro preso. Entonces lo esposaron y lo golpearon, según me dijo un preso”, declaró a Martí Noticias Sonia Álvarez, esposa de Félix.

Tras el altercado, el líder opositor fue trasladado a una celda de castigo, donde permanece incomunicado, sin acceso a su familia ni a la atención médica adecuada para tratar las contusiones visibles derivadas del ataque.

Esta práctica de aislamiento y negación de cuidados médicos es habitual en la prisión de Agüica contra los reclusos considerados “conflictivos”.

“Para ellos me parece que es un honor toda la golpiza esa que ellos le dan a los presos y el abuso ese que ellos tienen con los presos”, afirmó Álvarez, quien responsabilizó directamente a la Seguridad del Estado y a los jefes del penal por la integridad física y la vida de su esposo.

Félix Navarro Rodríguez fue uno de los 75 disidentes condenados en la Primavera Negra de 2003.

Actualmente cumple una condena de nueve años de privación de libertad. al igual que su hija, Saily Navarro, condenada a ocho años de prisión por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 y 12 de julio de 2021. Ambos fueron detenidos luego de acudir a una estación de policía en el municipio de Perico, en Matanzas, para indagar por varios activistas detenidos durante las manifestaciones antigubernamentales. El opositor fue excarcelado temporalmente en enero de 2025, pero su libertad condicional fue revocada el 29 de abril de 2025.

El histórico líder opositor es beneficiario de la Medida Cautelar MC-768-21 otorgada por la CIDH, que obliga al Estado cubano a garantizar su vida e integridad personal.

DEFENSA CD subrayó que este incidente representa una violación directa de esos compromisos internacionales. Golpear a un beneficiario de medidas cautelares, además estando esposado y en condiciones de salud precaria por sus padecimientos de hipertensión y diabetes, evidencia un “nivel extremo de impunidad” por parte de las autoridades cubanas.