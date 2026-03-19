A 23 años de la Primavera Negra de Cuba, el régimen se ensaña con uno de sus condenados: Félix Navarro

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A 23 años de la ola represiva contra opositores, defensores de derechos humanos y periodistas independientes cubanos, conocida como la Primavera Negra, el régimen comunista aún se ensaña con uno de sus condenados, el líder opositor Félix Navarro Rodríguez.

El operativo de arrestos sucesivos e interrogatorios comenzó el 18 de marzo de 2003 y se prolongó durante varios días hasta que en juicios sumarios celebrados entre el 3 y el 7 de abril, los detenidos recibieron condenas muy severas, de entre 6 y 28 años de prisión, por supuestamente "actuar como agentes al servicio de Estados Unidos y contra "la integridad" del Estado socialista.

De los 75 condenados durante la Primavera Negra, la gran mayoría fueron liberados entre 2004 y 2011, tras acuerdos mediados por la Iglesia Católica, el gobierno de España y el Vaticano, con la condición de exilio para muchos de ellos.

Navarro Rodríguez, histórico disidente y presidente del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, fue de los pocos que decidieron permanecer en la isla.

Actualmente cumple una condena de nueve años de privación de libertad al igual que su hija, Saily Navarro, condenada a ocho años de prisión por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 y 12 de julio de 2021. Ambos fueron detenidos luego de acudir a una estación de policía en el municipio de Perico, en Matanzas, para indagar por varios activistas detenidos durante las manifestaciones antigubernamentales.

A sus 72 años y con serios padecimientos de salud, Navarro Rodríguez permanece encarcelado en la Prisión de Agüica del municipio matancero de Colón. El opositor fue excarcelado temporalmente en enero de 2025 mediante un acuerdo mediado por la Iglesia Católica y el gobierno cubano pero su libertad condicional fue revocada el 29 de abril de 2025.