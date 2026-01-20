Amnistía exige libertad inmediata para todos los presos políticos en Cuba a un año de las "excarcelaciones selectivas"

Getting your Trinity Audio player ready...

A un año del inicio del proceso de excarcelaciones selectivas en Cuba, Amnistía Internacional renovó su llamado urgente al gobierno cubano para que libere de manera inmediata, plena e incondicional a todas las personas encarceladas en la isla por motivos políticos.



Ana Piquer, directora regional de Amnistía Internacional para las Américas, señaló que casos como los de Saylí Navarro Álvarez, Félix Navarro, Loreto Hernández García, Donaida Pérez Paseiro, Roberto Pérez Fonseca, Maykel Castillo Pérez (Maykel “Osorbo”) y Luis Manuel Otero Alcántara continúan evidenciando la persistencia de la represión estatal y la criminalización del activismo independiente en la isla.



“No deben pasar ni un día más en prisión”, afirmó.

El proceso de excarcelación anunciado el 14 de enero de 2025 por las autoridades cubanas estuvo marcado, según Amnistía Internacional, por la falta de transparencia, la ausencia de criterios públicos, la aplicación de condiciones arbitrarias y un profundo impacto psicológico sobre los familiares de las personas detenidas.



A pesar de que al menos 211 personas fueron liberadas durante 2025, incluidos varios presos políticos por las protestas multitudinarias del 11 de julio de 2021, la organización subraya que varias de ellas fueron forzadas al exilio, mientras que otras terminaron regresando a prisión.

Estos hechos, señala Amnistía, demuestran la continuidad de prácticas autoritarias arraigadas y la inexistencia de garantías para el ejercicio de derechos fundamentales sin temor a represalias.

La organización también denuncia que el proceso nunca estuvo acompañado de un reconocimiento por parte del Estado sobre los abusos cometidos, ni de medidas de no repetición, lo que deja abierta la puerta a nuevas detenciones arbitrarias.

Para Amnistía Internacional, la responsabilidad de poner fin a la represión política recae directamente en el gobierno cubano. Piquer instó al gobernante Miguel Díaz-Canel a adoptar una decisión “inequívoca” que marque un punto de inflexión:



“Cuba debe liberar, sin condiciones, a quienes nunca debieron estar en prisión. El presidente Díaz-Canel debe terminar con el uso del sistema penal para silenciar la crítica y castigar el activismo”, dijo la directora de Amnistía Internacional para las Américas.



La organización concluyó que, mientras no cesen los patrones de detención por motivos políticos, el país continuará vulnerando derechos esenciales como la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica.

Cuba cerró el año 2025 con 1.197 prisioneros políticos y de conciencia, según Prisoners Defenders, incluyendo 134 nuevos casos en los últimos 12 meses. El informe detalla que 219 manifestantes cumplen condenas por "sedición", con penas promedio de 10 años, incluyendo 16 menores al momento de su arresto.