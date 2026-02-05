Diplomáticos de EEUU visitan a familiares de Félix y Saylí Navarro

Getting your Trinity Audio player ready...

Diplomáticos de la Embajada de Estados Unidos en Cuba se reunieron el miércoles con la esposa del líder opositor Félix Navarro y madre de la activista de Cuba Decide y Dama de Blanco Saylí Navarro, Sonia Álvarez Campillo, en Perico, Matanzas.

Félix Navarro y su hija permanecen en prisión política tras las manifestaciones gubernamentales del 11 de julio de 2021 en la isla.

También se reunieron con el líder sindicalista independiente Iván Hernández Carrillo y su madre, la Dama de Blanco Asunción Carrillo, según un post en las redes sociales de la sede diplomática que muestra una foto del encuentro.

"Expresaron el firme apoyo de los EEUU", dijo la Embajada. Los diplomáticos reiteraron su pedido de liberación para todos los presos políticos cubanos.

Félix Navarro fue uno de los excarcelados en el proceso anunciado el 14 de enero de 2025 por las autoridades cubanas, tras la mediación del Vaticano, pero semanas después fue regresado a la prisión de Agüica, en Matanzas, donde cumple condena.

La semana pasada, en el aniversario de las excarcelaciones, Amnistía Internacional denunció la falta de transparencia del proceso, la ausencia de criterios públicos, la aplicación de condiciones arbitrarias y un profundo impacto psicológico sobre los familiares de las personas detenidas.

El líder del Partido Pedro Luis Boitel, fue condenado a nueve años de privación de libertad. La sentencia, dictada a principios de marzo de 2022 por el Tribunal Municipal Popular de Jovellanos, en Matanzas, fue emitida por los presuntos delitos de atentado y desorden público.

Su hija Saylí, cofundadora del movimiento opositor Damas de Blanco junto a familiares de los 75 opositores detenidos durante la ola represiva de 2003 conocida como la Primavera Negra, fue condenada a ocho años de prisión por acciones relacionadas con las protestas del 11 y 12 de julio de 2021.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos han reclamado en reiteradas ocasiones la liberación inmediata e incondicional de ambos opositores, a los que Amnistía Internacional ha declarado prisioneros de conciencia.