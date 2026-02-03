Embajada alerta sobre aumento de retórica antiestadounidense y colapso de servicios en Cuba

Getting your Trinity Audio player ready...

Una nueva alerta de seguirdad de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, divulgada este martes, previene a los viajeros que el régimen comunista ha elevado la retórica antiestadounidense, al tiempo en que las condiciones del país avanzan hacia un colapso.

"Se recomienda a los ciudadanos estadounidenses en Cuba o que planean viajar a Cuba que tengan en cuenta que ha habido incidentes en los que se ha denegado la entrada a ciudadanos estadounidenses al llegar, así como un aumento en la actividad de protestas patrocinadas por el régimen dirigidas contra Estados Unidos, incluyendo retórica antiestadounidense", indica la representación estadounidense, luego que su máximo representante, el embajador Mike Hammer, fuera blanco de agresiones en los últimos días.

La sede diplomática describe un panorama de caos en la isla: "La red eléctrica nacional de Cuba es cada vez más inestable y los cortes de electricidad, tanto programados como no programados, ocurren a diario en todo el país, incluyendo La Habana. Estos cortes afectan el suministro de agua, la iluminación, la refrigeración y las comunicaciones. También hay escasez de combustible que afecta el transporte y provoca largas filas en las estaciones de servicio. Aunque algunos negocios, hoteles y hospitales utilizan generadores durante los cortes de electricidad, es posible que no puedan mantener sus servicios debido a la falta de combustible".

Por ello, previene a los visitantes hacer acopio de combustible, agua, alimentos y la carga en los teléfonos.

"Prepárese para interrupciones significativas", alerta la Embajada.

Ante los cortes de electricidad prolongados, recomienda mantener los teléfonos móviles y las baterías portátiles cargados, preparar linternas y pilas de repuesto en un lugar de fácil acceso y tener una reserva de alimentos no perecederos y agua.

Un día antes, la Embajada de Ucrania en Cuba alertó sobre el agravamiento de la situación económica en la isla, advirtiendo que este escenario podría derivar en un deterioro adicional de las condiciones de seguridad.



“La situación económica ha empeorado drásticamente y, en este contexto, la seguridad también puede verse afectada”, señala el aviso.