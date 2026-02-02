México enviará “ alimentos y otros productos” a Cuba; el petróleo espera por “solución diplomática”

Getting your Trinity Audio player ready...

México enviará esta semana una ayuda humanitaria a Cuba, que incluiría alimentos y otros productos, “en lo que se resuelve por la vía diplomática los envíos de petróleo”, aseguró la presidenta de ese país Claudia Sheinbaum.



En la red social X, el Gobierno mexicano compartió un video de la mandataria durante una visita al estado de Sonora, en el cual insiste en buscar soluciones diplomáticas para continuar con el envío de combustible a La Habana.



La mencionada asistencia “contempla alimentación, enseres y productos indispensables para las familias. Simultáneamente, avanzan acciones diplomáticas para el suministro de petróleo a la isla”, confirma la publicación.

Este lunes, en su Mañanera del Pueblo, la presidenta Sheinbaum aseguró que están “poniéndose de acuerdo con la embajada de Cuba” en México, “para saber qué necesitan exactamente” en la Isla.

En los últimos meses, Sheinbaum ha defendido el suministro de petróleo al régimen cubano como una “ayuda por razones humanitarias” que, históricamente, México presta a diversos países.



Desde Washington, DC, congresistas federales habían criticado en reiteradas ocasiones la naturaleza de esta ayuda, pero la primera mandataria alegaba que forma parte de contratos y del espíritu solidario del pueblo mexicano.

“Es una decisión soberana”, comentó en una de sus habituales Conferencias de Prensa sobre el envío de petróleo a Cuba, que representa “menos de 1% de lo que se produce en el país”, afirmó.

Sin embargo, tras darse a conocer la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que impone aranceles a los países que suministren petróleo a Cuba, Sheinbaum dijo que investigarían los detalles del anuncio.



“Tenemos que saber los alcances, porque tampoco queremos poner en riesgo a nuestro país, en términos de los aranceles, y siempre buscar las vías diplomáticas, la no confrontación y el diálogo”, dijo la presidenta. Y para ello, instruyó al “secretario de Relaciones Exteriores para que establezca comunicación inmediata con el Departamento de Estado, a fin de conocer con precisión el alcance del Decreto”.



De acuerdo con Tommy Pigott, portavoz principal del Departamento de Estado, el secretario Rubio ya conversó con el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente, sobre “prioridades compartidas y seguridad regional”.



Desde Washington, DC, el congresista republicano Carlos Giménez, uno de los más críticos de la postura de la presidente Claudia Sheinbaum, reaccionó al anuncio de la ayuda humanitaria a Cuba con alimentos y enseres.

“No entendemos el afán de la presidenta Sheinbaum de seguir socavando la política de nuestro país. No entendemos el afán de seguir ayudando a la dictadura asesina y cruel que pisotea al pueblo de Cuba”, escribió en X.



Junto con Venezuela, México se convirtió en uno los principales proveedores de crudo a Cuba en los últimos años, principalmente luego del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, un aliado incondicional de La Habana.



En 2025, México se consolidó por encima de Venezuela como el proveedor número uno de combustibles al régimen de la Isla, sin que trascendieran públicamente los contratos firmados o los métodos de pago.