Así reaccionaron La Habana y sus aliados, mencionados en la Emergencia Nacional de Trump

La acción presidencial de Donald Trump sobre Cuba, firmada el 29 de enero de 2026 y efectiva desde hoy, es una Orden Ejecutiva que declara una emergencia nacional respecto a las amenazas del gobierno cubano a la seguridad y política exterior de Estados Unidos y menciona directamente a varios países, que han expresado rechazo a la medida

La orden establece un mecanismo para imponer aranceles a bienes importados de países que vendan o provean petróleo a Cuba, directa o indirectamente. Tanto en el texto oficial de la Acción Presidencial publicado por la Casa Blanca así como en la Hoja Informativa se enfatiza en el alineamiento de Cuba con "numerosos países hostiles, grupos terroristas transnacionales y actores malignos adversos a Estados Unidos".

Para el canciller cubano, Bruno Rodríguez, se trata de “una larga lista de mentiras que pretenden presentar a Cuba como una amenaza que no es”.



La principal figura del régimen comunista en la isla, Miguel Díaz-Canel, afirmó que estas decisiones se adoptan “bajo un pretexto mendaz y vacío de argumentos” con el objetivo declarado de “asfixiar la economía cubana imponiendo aranceles a países que soberanamente comercien petróleo con Cuba”.

Países mencionados



La República Popular China (PRC) está mencionada en el documento por desarrollar una profunda cooperación en inteligencia y defensa con el régimen cubano.

Tras conocer esa decisión de la Administración Trump, desde el país asiático, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Guo Jiakun, dijo en rueda de prensa, que su país "apoya firmemente a Cuba en la defensa de su soberanía y seguridad nacionales, y en el rechazo a la injerencia externa".

Jiakun calificó la medida de la Administración Trump como parte de "prácticas inhumanas" que pueden privar a los cubanos de sus derechos.

Por otra parte, el Gobierno de la Federación Rusa fue citado como un aliado clave de La Habana, el texto divulgado por la Casa Blanca afirma que "Cuba alberga la mayor instalación de inteligencia de señales de Rusia en el extranjero, que intenta robar información sensible sobre la seguridad nacional de Estados Unidos".

Un día antes de la firma de la Orden Presidencial, la portavoz de la Cancillería de Rusia, María Zajárova, fue cuestionada acerca de los planes de la Administración de Trump de endurecer el embargo contra el régimen comunista de La Habana, incluyendo un bloqueo marítimo a la isla para poner fin a los suministros de petróleo.

La vocera de Exteriores rusa expresó la esperanza de que dichas publicaciones fueran infundadas y remarcó que "este tipo de campañas informativas solo puede causar profunda alarma" en el contexto de la captura de Nicolás Maduro, y de su esposa, realizada por Estados Unidos.

Irán es otro de los "países hostiles" con los que Cuba se alinea y apoya, afirma el texto presidencial firmado por Donald Trump.

Al momento de publicar esta nota, Teherán no había reaccionado a la inclusión en el documento sobre Cuba. Su equipo diplomático se encuentra enfrascado en una respuesta a la Unión Europea luego que los ministros de Exteriores de los Veintisiete países cerraran el jueves un acuerdo político para designar a la Guardia Revolucionaria Islámica como una organización terrorista.

Grupos terroristas transnacionales

Además, menciona a Hamás y Hezbolá entre los grupos terroristas transnacionales a los que el régimen que impera en la isla desde 1959 ha dado la bienvenida, "creando un entorno seguro para estos grupos malignos, de modo que puedan forjar vínculos económicos, culturales y de seguridad en toda la región e intentar desestabilizar el hemisferio occidental, incluyendo a Estados Unidos".

Estados Unidos argumenta en la Emergencia Nacional que Cuba ha brindado durante mucho tiempo asistencia en materia de defensa, inteligencia y seguridad a los adversarios de EEUU en el hemisferio occidental, intentando eludir las sanciones estadounidenses e internacionales diseñadas para reforzar la estabilidad de la región, defender el estado de derecho y salvaguardar la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos.

Además dice que Cuba continúa intentando "frustrar los esfuerzos de Estados Unidos para abordar las amenazas que representan para el país países hostiles, grupos terroristas transnacionales y actores malignos, incluso en el hemisferio occidental" y que, "en contra de los intereses y la política exterior de Estados Unidos, el régimen comunista cubano apoya el terrorismo y desestabiliza la región mediante la migración y la violencia".