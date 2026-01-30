Trump confía en que el régimen de La Habana "No podrá sobrevivir" (VIDEO)

Getting your Trinity Audio player ready...

"Creo que Cuba no podrá sobrevivir", dijo el presidente Donald Trump este jueves en la noche, poco después que la Casa Blanca hiciera pública la Orden Ejecutiva declarando una emergencia nacional por la "amenaza inusual y extraordinaria" del régimen cubano y autorizando aranceles a países que suministren petróleo a la isla.

En la premier del documental "Melania" en el Kennedy Center, adonde acudió junto a la primera dama Melania Trump, el mandatario fue cuestionado por la prensa, por varios asuntos incluyendo el de Cuba.

"No lo sé, la expresión "deshacerse de" es muy fuerte", corrigió a la reportera que le preguntó sobre sus planes para eliminar al régimen.



"Cuba es una nación en decadencia, y uno siente lástima por Cuba. Han tratado muy mal a la gente. Tenemos muchos cubanoamericanos que fueron tratados muy mal, y probablemente les gustaría regresar. Y no, no estoy intentando decirlo, pero parece que es algo que simplemente no va a poder sobrevivir. Creo que Cuba no podrá sobrevivir", declaró.

La publicación especializada Financial Times (FT), tras consultar datos de la empresa Kpler, estimó que Cuba tiene petróleo sólo para 15 o 20 días, si se mantienen los niveles actuales de demanda y producción nacional.

Las reservas se extinguirían del todo tras la decisión del gobierno mexicano de cancelar los envíos y de mantenerse el cerco estadounidense a los tanqueros desde Venezuela.