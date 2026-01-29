Reservas de petróleo de Cuba alcanzan sólo para 15 o 20 días, estiman expertos

Getting your Trinity Audio player ready...

Cuba tiene petróleo sólo para 15 o 20 días, si se mantienen los niveles actuales de demanda y producción nacional, indicó la publicación especializada Financial Times (FT), tras consultar datos de la empresa Kpler.

Según la empresa, que rastrea en tiempo real el movimiento de buques, cargas, inventarios, almacenamiento y transacciones de petróleo/crudo, gas natural/LNG, productos refinados, energía eléctrica entre otros, Cuba también tiene escasez de fueloil, vital para la generación de energía.

Las reservas se extinguirían del todo tras la decisión del gobierno mexicano de cancelar los envíos y de mantenerse el cerco estadounidense a los tanqueros desde Venezuela, analiza FT, uno de los periódicos más prestigiosos e influyentes del mundo en el ámbito de negocios, economía, finanzas y asuntos internacionales.

"Podemos decir que Cuba puede funcionar durante 15 a 20 días", dijo Victoria Grabenwöger, analista de investigación de crudo en Kpler, tras evaluar que Cuba ha recibido solo 84.900 barriles este año de un único envío mexicano el 9 de enero y que tendría 460.000 barriles en inventarios a principios de año.



A menos que se reanuden las entregas, la situación electroenergética en la isla podría tocar fondo definitivamente.

A la crisis con el suministro de crudo y sus derivados, se une el estado de deterioro crónico de las unidades térmicas de generación en tierra.

Este jueves en la mañana salió del sistema la central termoeléctrica Antonio Guiteras, de Matanzas, el mayor bloque unitario con que cuenta el país, por lo que al déficit de generación tendrá una afectación adicional de unos 200 MW.

En la llamada “hora pico”, la afectación de hoy pudiera generar un nuevo récord y llegar a tres cuartas partes de la máxima demanda.



"Tienen una crisis importante entre manos" si no llegan más entregas en las próximas semanas, dijo Jorge Piñón, experto en petróleo de la Universidad de Texas, al FT.



La presidenta Claudia Sheinbaum negó haber dicho que las exportaciones de su gobierno a Cuba se habían detenido y afirmó que los envíos de petróleo a la isla se realizaban mediante contratos con la estatal Pemex o como ayuda humanitaria.



"Para el régimen cubano, la crisis económica de la isla es tan grave que podría ser existencial", dijo Nicholas Watson, de la consultora Teneo.

Tras la decisión de la Administración Trump de cortar los envíos de Venezuela, medios estadounidenses como el New York Times han expuesto el esquema de reventa de crudo subsidiado por Venezuela a La Habana en los mercados internacionales.

Este mecanismo ha sido denunciado con insistencia en los últimos años por expertos, politólogos, y opositores de los regímenes totalitarios de Cuba y Venezuela.