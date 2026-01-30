"¡El fin está cerca!", congresistas celebran Acción Presidencial sobre Cuba

Getting your Trinity Audio player ready...

Las reacciones de figuras políticas estadounidenses no se hicieron esperar tras la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que impone aranceles a cualquier país que suministre petróleo a Cuba.

El representante Carlos A. Giménez calificó la medida como una acción decisiva y celebrada por la comunidad cubanoamericana, destacando que fortalece la presión contra el régimen cubano.

"¡Nuestra comunidad cubanoamericana está eternamente agradecida por su acción decisiva contra el régimen! ¡El fin está cerca!", dijo el legislador nacido en Cuba.

Por su parte, el congresista Mario Díaz-Balart expresó gratitud hacia Trump por lo que considera un paso crucial para reforzar la seguridad nacional de EE. UU. y avanzar hacia la liberación del hemisferio occidental.

"Así es el liderazgo de América Primero: la Doctrina Donroe. Donald Trump será el libertador del hemisferio occidental", escribió el cubanoamericano.

La representante cubanoamericana María Elvira Salazar celebró con firmeza la nueva orden ejecutiva del presidente Trump, afirmando que marca el fin de la complicidad con la dictadura cubana y representa una acción concreta para cortar el suministro que mantiene a flote al régimen.

Sostuvo que toda presión es necesaria para asfixiar a una estructura criminal sostenida por dinero, petróleo y una red internacional de aliados, y llamó al exilio cubano a asumir su responsabilidad histórica dejando de financiar indirectamente su propia opresión.

"La administración Trump está actuando con firmeza. Ahora el exilio tiene una responsabilidad histórica ineludible: dejar de financiar su propia opresión. Cada dólar que entra a Cuba prolonga la vida de la dictadura y el sufrimiento del pueblo cubano. Este es el año de la libertad de Cuba. Es ahora o nunca", escribió la republicana.