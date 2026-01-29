Getting your Trinity Audio player ready...

Los congresistas cubanoamericanos Carlos Giménez y Mario Díaz-Balart se unieron este jueves a Orlando Gutiérrez-Boronat y otros miembros de la Asamblea de la Resistencia Cubana para anunciar que han solicitado a la Administración Trump que adopte medidas fuertes contra el régimen de La Habana, incluyendo la suspensión de los vuelos y las remesas a Cuba.



"Sabemos que será difícil para muchas familias, pero ninguna transición ha sido fácil. El régimen es un cáncer en el Hemisferio, para EEUU y el pueblo cubano. Muchas veces para curar un cáncer la medicina es dura pero al final se cura el paciente y el paciente es Cuba. Tenemos que quitarle todos los ingresos a estos bandidos", dijo el congresista Giménez.

Giménez denunció la complicidad del gobierno de la presidente mexicana Claudia Sheinbaum, que sigue enviando crudo al régimen de La Habana bajo el pretexto de "ayuda humanitaria", por lo cual está solicitando que en la renegociación del T-MEC se revise estas acciones de México en apoyo a la dictadura cubana.

El representante Díaz-Balart reconoció el trabajo del secretario de Estado Marco Rubio, quien este miércoles defendió en el Senado la política de EEUU hacia Cuba e hizo referencia a la Ley Helms-Burton que codificó el embargo, un proyecto en el que fue trascendental el desempeño de los excongresistas Lincoln Díaz-Balart e Ileana Ros-Lehtinen.

"Estamos en un momento clave. Ese cambio se acerca, no solo por la situación en la Isla, sino por el liderazgo del presidente Trump y el secretario Rubio. El régimen cubano nunca ha estado tan débil y nuestra actitud es presionar más, sea a Europa o a México, hacerles saber que habrá consecuencias si siguen apoyando a la dictadura", afirmó Díaz-Balart.

Díaz-Balart recordó el crimen del derribo de las avionetas de "Hermanos al Rescate" y cómo en aquellos años se abrió un expediente contra el dictador Raúl Castro, archivado por el presidente Bill Clinton. "El asesinato no prescribe, que a nadie le sorprenda ver una acusación revisada del Departamento de Justicia contra Raúl Castro", alegó.



La congresista María Elvira Salazar se sumó al pedido de sus colegas a través de una publicación en la red social X. "Este es el momento de parar todo: no más turismo, no más remesas, no más mecanismos que sigan financiando y sosteniendo a la dictadura", escribió la representante por el Distrito 27.



"Y sí, lo entiendo: es devastador pensar en el hambre de una madre, en un hijo que necesita ayuda inmediata. Nadie es indiferente a ese dolor. Pero esa es precisamente la disyuntiva brutal que enfrentamos como exilio: resolver el sufrimiento a corto plazo o librar a Cuba para siempre", señaló Salazar.

Entretanto, funcionarios locales del condado de Miami-Dade anunciaron su apoyo al pedido de cerrar las fuentes de entrada financiera del régimen desde EEUU. "Miami-Dade está cerrado para negocios de Cuba", dijo la comisionada Natalie Milian Orbis, quien pidió la suspensión de las licencias de negocios mientras se realizan auditorías.