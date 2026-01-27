Plataforma Kalshi predice que Díaz Canel podría dejar el poder antes de fin de año 

Getting your Trinity Audio player ready...

La plataforma de predicción de mercados en línea Kalshi pronostica que Miguel Díaz Canel podría dejar el poder en Cuba antes de que termine el 2026.

Las apuestas señalan un 33 por ciento de probabilidades de que se produzca antes del 1 de mayo, mientras que las expectativas suben al 36 por ciento para el 1 de junio. Los pronósticos suben hasta el 45 por ciento para que el desenlace tenga lugar antes del 1 de septiembre.

Lanzada en julio de 2021, Kalshi es una plataforma estadounidense que se utiliza principalmente para apuestas deportivas, las que constituyen más del 90% de la actividad en el sitio web.

Aunque en menor medida, también se realizan apuestas sobre diversos eventos futuros, incluidos indicadores económicos, meteorología, acontecimientos culturales y política, ámbito por el que la plataforma ha recibido una considerable atención mediática.

Para las predicciones en el caso de Díaz-Canel, Kalshi consultó varias fuentes, entre ellas The New York Times, Associated Press, Reuters, Axios, Politico, Semafor, The Information, The Washington Post, The Wall Street Journal, ABC, CBS, CNN, Fox News y MSNBC.

Las apuestas se basan en la complejísima situación que vive Cuba, con prolongados apagones que mantienen prácticamente paralizado el país, y el fin del flujo de petróleo desde Venezuela, tras la captura del dictador Nicolás Maduro en Caracas en pasado 3 de enero.

Un reporte de este lunes de Bloomberg asegura que la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) canceló un cargamento de crudo a Cuba programado para enero. Días antes la agencia Reuters informó que el gobierno mexicano estaría "revisando" sus envíos de crudo a La Habana.

Tras el operativo en Venezuela, el presidente de EEUU, Donald Trump, instó al régimen a negociar una salida “antes de que sea demasiado tarde”.

"¡NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO PARA CUBA! ¡CERO! ", dijo.