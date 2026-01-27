Rusia califica de "alarmantes" reportes sobre posible bloqueo naval de EEUU a Cuba

Getting your Trinity Audio player ready...

Rusia reaccionó este lunes a reportes en la prensa estadounidense sobre un posible bloqueo naval de Estados Unidos a Cuba tras la operación militar en Venezuela que dio captura al dictador Nicolás Maduro.



El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo a periodistas que los reportes son preocupantes. "Hemos visto muchos informes de este tipo y son alarmantes", señaló.



Peskov comentó sobre un artículo publicado la semana pasada por Politico en el que fuentes familiarizadas con discusiones en Washington señalan que limitar el acceso al petróleo "es el estrangulamiento para matar" al régimen cubano.

Según el reporte, la administración del presidente Donald Trump estaría considerando nuevas medidas para presionar un cambio político en Cuba, entre ellas, el bloqueo total a las importaciones de petróleo de las que depende para mantener el país en funcionamiento.

"Sabemos que nuestros camaradas cubanos están decididos a defender sus intereses y su independencia", declaró el vocero del Kremlin, citado por medios estatales rusos. "También valoramos mucho nuestras relaciones bilaterales con Cuba", añadió Peskov, en otro espaldarazo del Kremlin tras declaraciones de Washington que sugieren que la hora final del régimen cubano ha llegado.

La semana pasada, el ministro del Interior de Rusia, Vladimir Kolokoltsev, realizó una visita oficial a Cuba, la primera de una delegación rusa de alto nivel a la isla tras el operativo militar estadounidense en Caracas. Kolokoltsev se reunió con el hgobernante Miguel Díaz-Canel y apareció en la prensa estatal fotografiado con Raúl Castro.

Tras la visita del ministro ruso, el Departamento de Estado dijo a Martí Noticias que estos son movimientos de interés para la Seguridad Nacional de EEUU, y que un requisito crucial para la administración Trump es que la isla cuente con un gobierno democrático, "que se niegue a albergar los servicios militares y de inteligencia de nuestros adversarios".

Moscú y La Habana mantienen viva una alianza de décadas enfocada en la cooperación económica y militar. En 2023, ambos países firmaron un programa de cooperación económica hasta 2030, con 55 proyectos valorados en 4 mil millones de dólares. La fuerte relación bilateral ha recibido críticas internacionales por el apoyo de Cuba a la guerra rusa en Ucrania, que ha incluido el envío de mercenarios.