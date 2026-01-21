Servicio ucraniano “Quiero vivir” cuestiona silencio de La Habana sobre cubanos reclutados por Rusia

Getting your Trinity Audio player ready...

El servicio ucraniano “Quiero vivir”, de la Dirección General de Inteligencia de Ucrania (GUR), publicó en Facebook una lista de 54 cubanos fallecidos mientras combatían en las filas del ejército ruso durante la invasión a Ucrania.

Algunos nombres coinciden con listas anterioremente reveladas por el servicio, que lleva registro de los ciudadanos de la isla reclutados por Rusia.

En su publicación, el servicio cuestionó el silencio oficial del régimen de La Habana sobre estos cubanos en contraste con el trato otorgado a los muertos en Venezuela durante la operación militar de EEUU que culminó con la captura del dictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

"Las autoridades cubanas declararon dos semanas de luto nacional. Estas imágenes muestran una lista de 54 mercenarios cubanos que murieron en la guerra contra Ucrania mientras servían en las Fuerzas Armadas Rusas", apuntaron.

"Murieron con las armas en la mano a diez mil kilómetros de casa. Sus nombres son conocidos tanto en Moscú como en La Habana, pero no se les rinde homenaje, ni se les llora, ni se les menciona públicamente. No se pronuncian grandes discursos, ni se erigen monumentos conmemorativos, ni se escriben artículos periodísticos sobre ellos. Lo más probable es que sus restos nunca regresen a su isla natal y permanezcan en los bosques del Donbás", agregaron¨.

"Quiero Vivir" recordó que La Habana "no reconoce a sus mercenarios reclutados por Rusia a cambio de dinero, ni a los que murieron ni a los que aún podrían estar vivos... Cuba tampoco recuerda a sus ciudadanos capturados por Ucrania. Hay cierta cruel ironía en esto: después de que estas personas mueren en el olvido, sus nombres son preservados por las mismas personas a las que vinieron a matar por dinero".

La pasada semana durante una audiencia celebrada en Bruselas, organizada por parlamentarios del grupo de Conservadores y Reformistas Europeos junto a la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC), quedó expuesta una vez más la presencia de militares del régimen cubano en la guerra de Ucrania.

“La audiencia ha sido una muestra de unidad europea y latinoamericana en contra de la injerencia castrocomunista en la guerra de Rusia contra Ucrania”, declaró a Martí Noticias Orlando Gutiérrez-Boronat, coordinador de la ARC, quien calificó el foro como una derrota diplomática para La Habana.

A finales de diciembre, el jefe de la inteligencia exterior ucraniana, Oleg Ivashchenko, señaló a Cuba como una de las principales fuentes de reclutamiento extranjero de Rusia en la guerra contra Ucrania.

Ivashchenko atribuyó el fenómeno a incentivos económicos, facilidades para obtener la ciudadanía rusa, entre otros, y sostuvo que Moscú “se aprovecha deliberadamente de la inestabilidad económica de los países pobres y de las limitadas vías de migración legal” para reforzar su maquinaria militar.