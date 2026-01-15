OPINIÓN: El "antiimperialismo" cubano a 60 años de La Tricontinental

Getting your Trinity Audio player ready...

Este texto fue presentado en el Foro “60 años de terror cubano: cómo La Habana estableció una red terrorista internacional en 1966”, auspiciado por la Fundación Víctimas del Comunismo y el Centro por una Cuba Libre.

"Soy antiimperialista. Me opongo a que el águila clave sus garras en cualquier otra tierra".

Mark Twain

Boston Herald, 16 de octubre de 1900.

La Enciclopedia Británica define el imperialismo como la “política estatal, práctica o defensa de la expansión del poder y el dominio, especialmente mediante la adquisición territorial directa o mediante el control político y económico de otras áreas”. La Conferencia Tricontinental, celebrada en La Habana del 3 al 16 de enero de 1966, y la fundación de la Organización para la Solidaridad de los Pueblos de Asia, África y América Latina (OSPAAL) fueron iniciativas que, durante seis décadas, apoyaron a grupos revolucionarios y terroristas en Europa, América y Asia, con el objetivo declarado de luchar contra el imperialismo, pero en la práctica, sólo atacaron a las democracias.

Mientras que otros se centran en el terrorismo y la subversión que surgieron de la Tricontinental, esta presentación busca exponer su hipocresía. Según los registros oficiales, participaron 500 personas de más de 80 países, además de una numerosa delegación de 200 observadores, incluyendo importantes delegaciones de Moscú y Pekín. En la práctica, esta "lucha contra el imperialismo" se centró en Estados Unidos y otras democracias del mundo.

El régimen de Cuba no condenaría la ocupación china del Tíbet, el genocidio en curso contra los uigures, las amenazas de Pekín de apoderarse de Taiwán, negándose a reconocer su derecho a la autodeterminación, ni la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China, que ha sido descrita como una "diplomacia de la trampa de la deuda" que obliga a los países en desarrollo a ceder el control de activos estratégicos a cambio de la condonación de deudas. Por el contrario, La Habana ha liderado repetidamente los esfuerzos diplomáticos en las Naciones Unidas para defender las acciones de China e impedir el escrutinio internacional.

En lo que respecta al imperialismo ruso de los últimos 60 años, La Habana lo llevó a un nivel superior. Están colaborando con las empresas coloniales y neocoloniales de Moscú, cometiendo atrocidades que equivalen a genocidio.

Esto contradice fundamentalmente el antiimperialismo declarado por La Habana, que fue uno de los principales objetivos de la Conferencia Tricontinental de 1966.

La Habana tiene un historial de apoyo público a las iniciativas de Moscú, comenzando con Checoeslovaquia en 1968. Esto ocurrió dos años y ocho meses después de la Conferencia Tricontinental.

Checoeslovaquia (1968)

El satélite soviético desde 1948, vivió la Primavera de Praga en 1968, un momento en que los reformadores del gobierno buscaron un socialismo con rostro humano.

Este movimiento fue sofocado el 21 de agosto de 1968 con la llegada de los tanques del Pacto de Varsovia, por orden del líder soviético Leonid Brézhnev, seguida de una ocupación que aplastó la iniciativa reformista.

Dos días después de la invasión de Checoslovaquia por parte del Pacto de Varsovia, liderado por la Unión Soviética, el 23 de agosto de 1968, Fidel Castro apoyó públicamente la invasión y ocupación del país centroeuropeo.

Afganistán (1980)

En enero de 1980, Fidel Castro anunció su apoyo a la invasión de Afganistán por parte de la Unión Soviética, ocurrida el 24 de diciembre de 1979. Esto colocó a la dictadura cubana en una posición difícil en ese momento, ya que Cuba presidía el Movimiento de Países No Alineados.

El régimen retrasó durante días la difusión de la noticia de la invasión en los medios oficiales cubanos.

Soldados cubanos al servicio de las ambiciones imperiales de Moscú

Etiopía (1977-1989)

Etiopía, bajo el emperador Menelik II, fue la única nación africana que resistió con éxito la colonización europea durante el reparto de África en el siglo XIX, y resistió a la Italia fascista en la primera mitad del siglo XX, solo para sucumbir al imperialismo comunista en la segunda mitad del siglo, con el asesinato del último emperador de Etiopía, Haile Selassie I, en 1975.

Lo terrible es que a pesar de las afirmaciones de La Habana de ser “antiimperialistas”, las tropas cubanas lucharon junto a sus aliados rusos en Etiopía entre las décadas de 1970 y 1980 en un conflicto neocolonial. Moscú buscaba asegurar el acceso naval al Mar Rojo y a las bases militares en Etiopía.

En 1977, Fidel y Raúl Castro enviaron 17.000 soldados cubanos a Etiopía para ayudar a Mengistu Haile Mariam a sofocar la oposición mediante un genocidio. Cientos de asesores militares soviéticos también estaban presentes en el terreno.

El número de etíopes asesinados por Mengistu y sus aliados cubanos oscila entre 225.000 y 317.000, incluyendo, al menos, a más de mil niños de entre 11 y 13 años.

Más de un millón de etíopes murieron a causa de la hambruna provocada artificialmente en la década de 1980. En el 2006, Mengistu Haile Mariam fue condenado por genocidio en un tribunal etíope. La condena se relacionó principalmente con la campaña del "Terror Rojo" (1976-1978), en la que también participaron tropas cubanas y soviéticas.

Ucrania (2014 - actualidad)

Cuba fue uno de los seis países del mundo que respaldaron la anexión ilegal del territorio ucraniano de Crimea por parte de Rusia, en 2014. Los otros cinco países fueron Nicaragua, Venezuela, Siria, Afganistán y Corea del Norte.

Cuando Moscú emprendió una segunda invasión a gran escala para apoderarse de toda Ucrania y restablecer el imperio ruso, Cuba apoyó la iniciativa. El gobernante cubano, Miguel Díaz-Canel, le dijo al presidente ruso, Vladimir Putin, durante su reunión el 9 de mayo de 2024 en Moscú: “Les deseamos éxito a usted y a la Federación Rusa en la ejecución de la operación militar especial”.

Desde entonces, La Habana ha respaldado los esfuerzos de Rusia en Ucrania en el campo diplomático y militar. Los servicios de inteligencia ucranianos informan que hasta 25.000 cubanos están luchando actualmente en la guerra imperialista de Putin en Ucrania.

Imperialismo para mí, pero no para ti

“El socialismo no se trata de construir una sociedad socialista. El socialismo se trata de confrontar el imperialismo en nuestra época”, afirmó Vijay Prashad, director ejecutivo del Instituto de Investigación Sociales Tricontinental, en una entrevista del 10 de enero de 2026.

En esa entrevista, en la que abordó la Tricontinental de 1966, Cuba y el socialismo de liberación nacional, el autor marxista lamentó el colapso de la Unión Soviética en 1991.

Los comunistas no tienen ningún problema con el imperialismo cuando lo practican, pero utilizan el término contra las democracias y otros regímenes no comunistas, con o sin fundamento, para promover su propia versión de la negación de que un gobierno justo requiere el consentimiento de los gobernados. Su historial es de tiranía y más de 100 millones de víctimas.

Esto incluye no respetar el resultado de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 en Venezuela, que fueron reprimidas por la fuerza militar de Nicolás Maduro. Un tirano que cuenta con la ayuda de decenas de miles de invasores cubanos en la tortura y el asesinato de venezolanos. Maduro ha presidido múltiples asesinatos extrajudiciales de venezolanos desde el 2013.





Sesenta años después de la Tricontinental, las naciones que siguieron la receta de Fidel Castro de balas en lugar de votos, como Nicaragua y Venezuela, por no mencionar la propia Cuba, son ejemplos aleccionadores de lo que no se debe hacer.

Las naciones latinoamericanas que adoptaron y mantuvieron sus democracias, como Chile, Costa Rica y Uruguay, que hoy cuentan con una amplia clase media y una red de protección social, son ejemplos a seguir.

Si se busca un antiimperialismo basado en principios y coherente, olvídense de Karl Marx y Vladimir Lenin; en cambio, deberían estudiar los escritos de Samuel Clemens, más conocido como Mark Twain, y revisar la historia de la Liga Antiimperialista en Estados Unidos (1898-1920), que se inspiró en los ideales expresados en la Declaración de Independencia de Estados Unidos, el discurso de despedida de George Washington y el discurso de Gettysburg de Abraham Lincoln.