Parlamento europeo condena participación de mercenarios cubanos en la invasión rusa a Ucrania 

Getting your Trinity Audio player ready...

En una audiencia en Bruselas, encabezada por el grupo de parlamentarios conservadores y reformistas, junto con la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC), se expuso la presencia de militares del régimen de La Habana en Ucrania y se pidió el fin inmediato del subsidio de la Unión Europea a la dictadura castrista.

“La audiencia ha sido una muestra de unidad europea y latinoamericana en contra de la injerencia castrocomunista en la guerra de Rusia contra Ucrania”, explicó a Martí Noticias Orlando Gutiérrez-Boronat, coordinador de la ARC, quien calificó el foro como una contundente derrota diplomática para la dictadura.

Influyentes políticos estadounidenses, como los congresistas federales Carlos Giménez y Mario Díaz-Balart, así como la senadora estatal por Florida, Alexis Calatayud, enviaron mensajes a la reunión, en los que señalaron cómo, por años, la UE ha ignorado las evidencias de la participación de mercenarios cubanos alrededor de todo el mundo y ha mantenido el financiamiento al régimen.

“Desde que Fidel Castro secuestró el poder en 1959, hasta esta fecha, la dictadura ha enviado mercenarios y fuerzas terroristas en respaldo a cada aventura militar que Moscú ha ordenado”, dijo en su mensaje Giménez, representante republicano por el distrito 28 de Florida.

“Desde Argelia a Siria, de Etiopía a Angola, y ahora, en Venezuela y Ucrania, las tropas cubanas han estado al servicio de Moscú. En estas circunstancias, la pregunta es ¿por qué la Unión Europea continúa financiado a la dictadura intervencionista cubana”, cuestionó.

Por su parte, el congresista Díaz-Balart agradeció a sus colegas europeos por tomar este paso contra la influencia de narcodictaduras en el hemisferio occidental, que no sólo afectan la seguridad nacional de Estados Unidos, sino también la de la UE.

“Estamos viendo cientos de mercenarios cubanos en Europa, matando a ucranianos en apoyo a (Vladimir) Putin). Desafortunadamente, muchos amigos y aliados continúan tratando a la dictadura castrocomunista con concesiones, créditos, financiamiento y legitimación”, expuso el legislador republicano.

Asimismo, la senadora estatal Calatayud señaló a la dictadura cubana como principal aliado en la guerra genocida de Moscú contra Ucrania.

“Las tropas cubanas están en Venezuela, Ucrania y Bielorrusia, implementando las políticas expansionistas de Rusia. ¿Cómo la Unión Europea continúa financiando un régimen que brutaliza a su propio pueblo?”, se preguntó la legisladora floridana.

A finales de diciembre, Oleg Ivashchenko, jefe de la inteligencia exterior ucraniana, señaló a Cuba como una de las principales fuentes de reclutamiento de Rusia en la guerra contra Ucrania.

"Rusia continúa involucrando sistemáticamente a ciudadanos extranjeros en la guerra contra Ucrania. Solo en diciembre, la inteligencia extranjera identificó a más de 150 extranjeros de 25 países reclutados en el ejército ruso. Unos 200 más se preparan para unirse a las Fuerzas Armadas rusas", declaró el jefe del Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania.

Las isla aparece junto a Bielorrusia, Tayikistán, Uzbekistán, Kenia y China, como uno de los mayores proveedores de efectivos militares para Moscú.

Funcionarios de inteligencia ucranianos habían estimado meses antes que las cifras de cubanos reclutados por el Ejército ruso, que oscilan entre 1.000 y 20.000.