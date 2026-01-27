México da marcha atrás a envío previsto de petróleo a Cuba, según Bloomberg

Getting your Trinity Audio player ready...

La empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) canceló un cargamento de crudo destinado a Cuba, según documentos a los que Bloomberg tuvo acceso.

La carga, según el medio, estaba programado para mediados de enero y debía llegar a la isla antes de fin de mes.

El viernes la agencia Reuters informó que el gobierno mexicano estaría "revisando" sus envíos de crudo a La Habana en medio de tensiones tras el operativo militar en Venezuela que capturó a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

La presidenta de México Claudia Sheinbaum aseguró después que continuarían con los envíos a La Habana pero fuentes de alto rango del gobierno mexicano indicaron a Reuters que la política estaba "bajo revisión interna", debido a que esta podía "generar antagonismo" con EEUU.

Ese mismo día, fuentes consultadas por Politico indicaron que la administración del presidente Donald Trump estaría considerando bloquear por completo los envíos de petróleo a Cuba.

En un mensaje en Truth Social, Trump aseguró días antes que no habría "más dinero ni petróleo" para La Habana.





"Cuba sobrevivió durante muchos años gracias al petróleo y el dinero de Venezuela. A cambio, proporcionó servicios de seguridad a los dos últimos dictadores venezolanos, ¡pero ya no!", apuntó.

"Venezuela ya no necesita protección de los matones y extorsionadores que los mantuvieron secuestrados durante tantos años. Venezuela ahora cuenta con Estados Unidos, el ejército más poderoso del mundo (¡con diferencia!), para protegerlos, y los protegeremos. ¡NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO PARA CUBA! ¡CERO! ", agregó el presidente y sugirió al régimen llegar "a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde".

Rusia, otro importante aliado de La Habana, reaccionó por su parte al posible bloqueo naval de Estados Unidos. "Hemos visto muchos informes de este tipo y son alarmantes", señaló el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Congresistas cubanoamericanos han reaccionado al reporte de Bloomberg.

"La semana pasada, insté directamente a la presidenta Sheinbaum a que dejara de financiar la dictadura con petróleo gratuito. Hoy, México está dando marcha atrás. Esta es una excelente noticia y una clara señal de que el fin del régimen cubano se acerca", dijo la republicana María Elvira Salazar.

"La libertad en nuestro hemisferio es una prioridad para esta administración, y la historia es clara sobre lo que les sucede a los terroristas y dictadores que ignoran las advertencias finales del presidente Trump", comentó.

El cubanoamericano Carlos Giménez apuntó por su parte que "durante años hemos exigido el cese de todo el envío de petróleo de México a la dictadura en Cuba".

"El gobierno mexicano está socavando la política de Estados Unidos y no vamos a tolerar esa gran traición mientras renegociamos nuestro tratado de libre comercio", agregó.