EEUU estaría considerando bloqueo naval para frenar importaciones de petróleo a Cuba, según Politico

La administración del presidente Donald Trump estaría considerando nuevas medidas para presionar un cambio político en Cuba, entre ellas la posibilidad de bloquear por completo las importaciones de petróleo hacia la isla, según fuentes consultadas por Politico.

Según el medio, que asegura se trata de personas vinculadas con el plan, la propuesta ha sido promovida por críticos del régimen dentro de la administración y cuenta con el respaldo del secretario de Estado, Marco Rubio. Aunque no se ha tomado una decisión final, explican, la medida figura entre las opciones que podrían presentarse a Trump para aumentar la presión sobre el gobierno comunista cubano.

Una de las personas citadas por Politico afirmó que “la energía es el estrangulamiento para matar” al régimen, al describir el razonamiento que guía las conversaciones.

La semana pasada Trump advirtió que "no habrá más petróleo ni dinero para Cuba" y aconsejó al régimen que llegaran a un acuerdo antes de que fuera "demasiado tarde".

Cuba importa alrededor del 60 % del petróleo que consume, según la Agencia Internacional de la Energía. Tras la reducción de los envíos venezolanos, México se ha convertido en un proveedor clave, aunque vende el crudo a precios comerciales y sus exportaciones no han compensado plenamente la escasez energética.

Tras la publicación del artículo, el congresista cuabanoamericano Carlos Giménez aseguró que "desde el Congreso federal, apoyamos toda medida que limite el flujo de dinero y recursos a la dictadura asesina en Cuba".

"Un embargo petrolero es clave para que el régimen no pueda movilizarse para reprimir al pueblo. Seguimos impulsando el fin de todos los viajes y envíos a Cuba, con la única excepción de casos humanitarios", escribió Giménez en X.

Recientemente el senador Rick Scott, de Florida, dijo en una entrevista que “no debería haber ni un centavo, ni petróleo. Nada debería llegar jamás a Cuba”.

Un reporte de este viernes de la agencia Reuters, indica que el gobierno mexicano estaría "revisando si seguirá enviando petróleo a Cuba".

Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum ha declarado públicamente que México continuará con los envíos de petróleo a Cuba, "fuentes de alto rango del gobierno mexicano indicaron que la política se encuentra bajo revisión interna, ya que crece la preocupación de que esto pueda generar antagonismo" con EEUU.