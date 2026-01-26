Se dispara el precio de la gasolina en Cuba: "El que la tiene, la vende al precio que quiere" (VIDEO)

Getting your Trinity Audio player ready...

La escasez de gasolina en Cuba se ha intensificado en las últimas semanas por lo que los cubanos se ven obligados a recurrir al mercado informal, donde los precios han alcanzado niveles que muchos consideran insostenibles.

"No hay gasolina en La Habana ni en "Americano" (dólares). Incluso a las personas que antes recibían asignaciones porque tenían plantas eléctricas, ya no les dan nada. La gasolina, el que la tiene, la vende al precio que quiere”, dijo a Martí Noticias el activista Alejandro Garlobo.

Tras el operativo militar de Estados Unidos en Venezuela el pasado 3 de enero, en el que capturaron al dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, Cuba perdió a uno de sus principales socios, que durante años garantizó buena parte del suministro de combustible en el país.

"Ahora mismo los precios varían. Por lo menos en Quivicán y Santiago de las Vegas, está a 700, 800, y hasta 900 pesos un litro. En San Antonio de los Baños, que tengo amistades con motos y carros, está a 1.000 pesos. Es increíble, de verdad. No hay gasolina", indicó Garlobo.

Un seguidor de Martí Noticias que pidió no ser identificado relató que los últimos dos litros que compró en La Habana le costaron 1500 pesos.

"No pude comprar más porque la situación aquí no te deja. Tuve que hacerlo para cocinar las cosas del niño porque los apagones no te dejan hacer nada. Mi suegro, que está en Camagüey, me dice que allá la gasolina está a 1.200”.

En redes sociales, usuarios describen la situación también como insostenible y explican que los precios varían constantemente por la escasez en las gasolineras.

Una encuesta realizada por el periodista Mario Pentón recogió datos recientes sobre los precios del mercado informal en varias provincias:

Enrique Rodríguez, de Mayabeque, reporta que la gasolina alcanza los 1.000 pesos el litro, mientras que en los servicentros del estado los precios están solo en dólares.

Ruperto Llanes Sánchez, de Sierra de Cubitas, en Camagüey, indicó que los precios oscilan en torno a 1.000 pesos y que ya se están acercando a los 1.200 pesos. Yaniel Ribosa, compartió que en San Miguel del Padrón el litro de gasolina ronda los 900 pesos.

En declaraciones recientes a Martí Noticias, Jorge Piñón, director del Programa de Energía para América Latina y el Caribe en la Universidad de Texas, advirtió que la economía cubana podría enfrentar una crisis aún más profunda si pierde completamente el petróleo que recibe de Venezuela y su interrupción total podría desencadenar un impacto devastador, afectando no solo el acceso a gasolina y diésel, sino la capacidad misma de mantener en funcionamiento plantas eléctricas, el transporte y otros servicios básicos.

Este lunes la Unión Eléctrica de Cuba pronostica una afectación de 1.987 megawatts para el horario de la máxima demanda, lo que significa más de la mitad de la isla a oscuras.

Cuba ha estado recibiendo en los últimos trimestres entre 32.000 y 35.000 barriles diarios de crudo venezolano.

“Los 35.000 barriles son importantes ahora, más todavía que México ha reducido las exportaciones de 22.000 barriles diarios a solamente 7.000”, señaló Piñón a inicios de este mes.

“Si ellos pierden esos 35.000 barriles de Venezuela, básicamente es el gran colapso. Es el colapso de la economía cubana”, dijo.

Un reporte del pasado viernes del diario Politico indica que la administración del presidente Donald Trump estaría considerando la posibilidad de bloquear por completo las importaciones de petróleo hacia la isla.

Ese mismo día la agencia Reuters aseguró que el gobierno mexicano estaría "revisando" el envío de petróleo a La Habana.

Trump advirtió recientemente en sus redes sociales que "no habrá más petróleo ni dinero para Cuba" y aconsejó al régimen que llegaran a un acuerdo antes de que fuera "demasiado tarde".