Congresista Giménez al régimen de Cuba: "Por favor, váyanse" (VIDEO)

El congresista cubanoamericano Carlos Giménez descalificó este martes las críticas recientes del canciller cubano Bruno Rodríguez acerca de su agenda y la de otros legisladores floridanos para impedir el flujo de capital de empresas locales hacia las arcas del régimen cubano.

“Los que hacen negocios con la dictadura están manteniendo la dictadura, manteniendo el cáncer que está afectando a Cuba", respondió el representante nacido en Cuba.

El lunes el Ministro de Exteriores de Cuba criticó los pedidos desde el exilio cubano de revisar los contratos de las compañías que tienen negocios con La Habana: “Mientras el gobierno de EEUU dice defender la libre empresa y la libertad de sus ciudadanos para invertir y hacer negocios en cualquier nación, políticos de la Florida obstaculizan, limitan y amenazan, bajo pretextos infundados, a empresarios estadounidenses y cubanos”.

Ante esta declaración, el representante cubanoamericano fue tajante.

"Lo que nosotros deseamos es no tener ningún tipo de negocio con el régimen cubano, que ha oprimido su pueblo por 65 años. Así que la respuesta es, por favor, váyanse. Si ustedes se van, nosotros vamos a tener muchas oportunidades para tener intercambio entre los Estados Unidos y Cuba. Pero como ustedes todavía están ahí, se están beneficiando de todos estos negocios que se ponen ese dinero en su bolsillo, se los roban para ustedes y no para el beneficio del pueblo cubano", declaró el político.

"Es por eso que estamos parando este tipo de intercambio entre negocios americanos y cubanos que están aquí en los Estados Unidos y el régimen comunista de (Miguel) Díaz-Canel", afirmó.

La semana pasada la Junta de Comisionados del Condado de Miami‑Dade (Miami‑Dade County Board of County Commissioners) aprobó por unanimidad una resolución para instar al gobierno estadounidense a suspender todas las licencias federales y autorizaciones generales relacionadas con Cuba.

El órgano legislativo y de gobierno principal del Condado de Miami‑Dade, en el estado de Florida, ha pedido esta medida hasta que se realicen investigaciones y auditorías federales completas "con el fin de garantizar que ningún fondo, bien o servicio llegue a entidades vinculadas al régimen comunista cubano".

El recaudador de impuestos del Condado, Dariel Fernandez, anunció en diciembre la revocación inmediata del Impuesto Local de Negocios a varias empresas acusadas de participar en comercio ilegal con el régimen de La Habana y aseguró que la oficina que representa inició una investigación formal y envió notificaciones a decenas de compañías para que demostraran que contaban con autorización federal válida para realizar transacciones relacionadas con Cuba.