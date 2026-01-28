Ni Lenin reconocería lo que sucede en Cuba hoy, dice Rubio (VIDEO)

Getting your Trinity Audio player ready...

Ni Lenin estaría de acuerdo con lo que sucede en Cuba hoy, dijo el Secretario de Estado Marco Rubio en una audiencia en el Comité de Exteriores del Senado de los Estados Unidos.

El cubanoamericano explicó que la situación de Cuba va más allá de la ideología marxista o comunista sino que está causada por la ineptitud de los gobernantes cubanos y del régimen que lleva más de seis décadas en el poder.

Rubio afirmó que, al igual que en Venezuela, Estados Unidos está buscando una oportunidad para "cambiar la dinámica en Cuba".

"El país no tiene una economía funcional, lo pueden llamar marxismo o comunismo, pero ni siquiera Lenin reconocería esta versión. Este modelo económico no ha funcionado en ningún lugar del planeta", acotó Rubio, en referencia al líder de la Revolución Bolchevique de 1917 y fundador del Estado soviético.

"El sufrimiento en las áreas rurales de Cuba es profundo y no es por el embargo sino porque ellos no saben manejan una economía. ¿Cómo es que el embargo ha provocado que Cuba, el mayor productor de azúcar del mundo, esté importando azúcar?", se preguntó el hijo de exiliados cubanos.