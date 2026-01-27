Qué hay detrás de la revocación de licencias para exportar vehículos a Cuba a dos compañías de Florida

Getting your Trinity Audio player ready...

A dos compañías con sede en el sur de la Florida les fueron revocadas sus licencias para exportar vehículos a Cuba luego de ser detectadas violaciones en la cantidad de automóviles que enviaron a la Isla, reveló Dariel Fernández, recaudador de impuestos del condado de Miami-Dade.

Las empresas Katapulk, radicada en Miami y perteneciente a Hugo Cancio, y Maravana Cargo, de Hialeah y propiedad de Alejandro Martínez Pardo, violaron los términos de las licencias de exportación de carros y equipos automotores a Cuba, por lo que sus autorizaciones fueron canceladas.

Fernández dijo a Martí Noticias que “este es un caso claro de empresas sorprendidas con las manos en la masa, abusando de licencias vinculadas a la dictadura comunista y socialista de Cuba”.

“Dos cartas de revocación emitidas por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos confirman que se excedieron los límites autorizados y se violaron las condiciones establecidas. Eso no es una zona gris. Eso es abuso”, aseveró Fernández.

En el caso de Katapulk, en diciembre de 2024 autoridades federales inspeccionaron, detuvieron y confiscaron un envío a la Isla. En junio de 2025, la Oficina de Industria y Seguridad, del Departamento de Comercio, le envió una carta al propietario Hugo Cancio comunicándole de la revocación.

“En virtud de esta licencia se han exportado 224 vehículos, mientras que la licencia asociada a dicho envío solo autorizaba la exportación de 100 vehículos híbridos y de gasolina a Cuba”, dice la carta de revocación, que hizo pública en sus redes sociales el Recaudador de Impuestos.

“Con efecto a partir de la fecha de esta carta, la licencia queda revocada. Cualquier envío de artículos que se encuentre actualmente en tránsito conforme a la licencia antes mencionada deberá ser devuelto a los Estados Unidos o, de lo contrario, redirigido o detenido”, añade el texto.

Bajo el mismo precepto legal fue revocada la autorización de Maravana Cargo. Su dueño, Martínez Pardo, recibió una carta de la misma oficina en noviembre pasado, comunicándole que su empresa había violado los términos de su licencia, por lo cual había sido revocada.

Maravana Cargo estaba autorizada a “exportar, reexportar y/o transferir vehículos híbridos y de gasolina, camiones, motocicletas, autobuses, componentes de carrocería de automóviles y motocicletas, piezas de audio y video para automóviles, piezas eléctricas de voltaje para automóviles”.

No obstante, las autoridades determinaron que la cantidad de vehículos y motocicletas exportados excedió la cuantía autorizada, que incluyó “la exportación o intento de exportación de 140 vehículos de gasolina e híbridos y 337 motocicletas por encima”, refieren.

“Cuando las empresas operan de esta manera, generan riesgos reales para la seguridad nacional del condado de Miami-Dade. Tras recibir esas revocaciones, notifiqué al Presidente Donald J. Trump y al Secretario de Estado Marco Rubio para que no quede ninguna duda”, dijo Fernández.

De acuerdo con la notificación, en Miami-Dade han crecido las exportaciones a Cuba; sin embargo, aunque estas “empresas generalmente se describen como proveedores de servicios logísticos o comerciales, operan dentro de un entorno de licencias que involucra a un gobierno extranjero hostil”, asevera.

En la misiva, se solicita “respetuosamente” que la Casa Blanca instruya a las agencias federales a realizar una revisión de las licencias generales relacionadas con Cuba y las licencias emitidas, “incluyendo a los usuarios finales y destinatarios asociados con dichas autorizaciones”.

La revisión ayudaría a garantizar que los envíos no lleguen a entidades estatales cubanas controladas por el régimen comunista, y que las autoridades encargadas sigan alineadas con las prioridades de seguridad nacional de los Estados Unidos, subraya la notificación.

“Estas acciones federales validan las preocupaciones que nuestra oficina planteó hace meses y, al mismo tiempo, refuerzan los esfuerzos de cumplimiento para proteger a los residentes. Seguiremos poniendo a las personas primero y defendiendo a nuestra comunidad con verdad, transparencia y el estado de derecho”, dijo a Martí Noticias el Recaudador de Impuestos de Miami-Dade.

Este lunes, el canciller del régimen cubano Bruno Rodríguez reaccionó a los pedidos desde el exilio cubano de revisar los contratos de las compañías que tienen negocios con La Habana, lo que representa una entrada de divisas para la dictadura, según los peticionarios.

“Mientras el gobierno de EEUU dice defender la libre empresa y la libertad de sus ciudadanos para invertir y hacer negocios en cualquier nación, políticos de la Florida obstaculizan, limitan y amenazan, bajo pretextos infundados, a empresarios estadounidenses y cubanos”, escribió el funcionario en la red social X.

Un informe de CubaTrade de inicios de este año asegura que desde que fue emitida la primera licencia para la exportación de vehículos y accesorios a Cuba, en 2022, “el valor acumulado de las exportaciones supera los 360 millones de dólares estadounidenses”.

De ese total, “más de 200 millones corresponden a vehículos nuevos y usados, tanto eléctricos como de gasolina, bicicletas, camiones, motocicletas y ciclomotores, así como sus repuestos”. Solo desde enero a octubre de 2025, lo exportado tuvo un valor de más de $122 millones 472 mil 500 dólares.