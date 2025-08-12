Crecen las exportaciones desde EEUU a Cuba; el pollo es el principal producto (VIDEO)

Getting your Trinity Audio player ready...

Los alimentos no llegan a las bodegas, pero sí a los puertos cubanos, según el más reciente informe del Consejo Económico y Comercial, Estados Unidos-Cuba, que indica que las exportaciones estadounidenses de productos agrícolas y alimenticios a la isla aumentaron interanualmente.

En junio de 2025, las exportaciones de EEUU a Cuba alcanzaron US$38,4 millones, un aumento del 10,0 % respecto a junio de 2024.

La carne de pollo continúa siendo el producto más comprado a Estados Unidos, en varias modalidades, en una cifra superior a los 21 millones de dólares.

Esto representa aproximadamente el 55.5 % del total de exportaciones de alimentos y productos agrícolas de EE. UU. a Cuba en junio.

Las ventas de ese mes incluyen, entre otros productos, leche, arroz y café.

Cuba importó además vehículos usados, por valor de US$12,15 millones; motocicletas para un total de US$1,95 millones; paneles solares, en la cantidad de US$43.500 y bicicletas en US$22.160.

El reporte indica que en el primer semestre de 2025 (enero-junio), el total exportado fue de US$243,4 millones, lo que representa un crecimiento interanual del 15,5 % respecto al mismo período de 2024.

El oficialismo intenta justificar su inoperancia y se escuda en el embargo económico, comercial y financiero impuesto por Washington al gobierno comunista cubano, pero las cifras demuestran lo contrario.

Desde 1963, el pueblo cubano tiene una libreta de racionamiento para el abastecimiento alimentario, un mecanismo de control del régimen sobre la población que cada día es más ineficaz debido a la escasez de los productos.

El informe estima que el monto de las importaciones supera los 8 mil millones de dólares desde la autorización de éstas en diciembre de 2001.

Cuba ocupa actualmente el puesto 55 entre 221 mercados de exportación de productos agrícolas y alimenticios de Estados Unidos.

Las donaciones humanitarias desde Estados Unidos a Cuba en junio, según el documento, fueron de 14 millones y medio de dólares, superando ya los 52.500.000 dólares en este primer semestre de 2025.