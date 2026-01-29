Congresista de EEUU advierte a Sheinbaum que su "traición no se tolerará"

Getting your Trinity Audio player ready...

El congresista cubanoamericano Carlos Giménez advirtió a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum que su decisión de continuar los envíos de petróleo a Cuba no será tolerada por el gobierno estadounidense.

"Desde el Congreso de Estados Unidos, denunciamos categóricamente la patética decisión de la Presidente Sheinbaum de seguir enviándole petróleo al régimen en Cuba. Parece que valora más su relación con el dictador Díaz-Canel que su relación comercial con USA", escribió Giménez en su cuenta de X.

Sheinbaum dijo el miércoles en su conferencia de prensa matutina que "la ayuda humanitaria a Cuba, como a otros países, continúa". La mandataria alegó que México "siempre ha sido solidario con todo el mundo, y son decisiones soberanas".

Su declaración ocurre tras reportes de prensa que afirman que el gobierno mexicano estaría revisando sus envíos de petróleo a La Habana, y que los previstos para enero en el calendario de la estatal Pemex habían sido suspendidos.



Sobre este último tema, Sheinbaum había dicho el martes a un periodista que se trataba de "una decisión soberana y Pemex toma sus decisiones", y añadió que "la decisión de México de vender o dar por razones humanitarias a Cuba petróleo tiene que ver con una decisión soberana que ha venido desde hace muchos años, no es reciente".

Luego aclaró que "el contrato es con Pemex, y ahí se determina cuando se envía, cuando no se envía, en fin, todo lo que tenga que ver con eso".



Giménez fue categórico en su reacción a las declaraciones de la presidenta mexicana, que calificó de traición a Estados Unidos.



"Esta gran traición no se tolerará ni en lo más mínimo. Que lo tenga muy en cuenta ante la renegociación del Tratado de Libre Comercio", advirtió el congresista.

Cuba, que importa más de la mitad del crudo que consume, enfrenta una de las crisis energéticas más severas de su historia reciente, con apagones prolongados que repercuten negativamente en todas las esferas de la vida de su población, ya agobiada por la escasez de alimentos y productos básicos.

Aunque el régimen de La Habana culpa al embargo estadounidense de la debacle económica que enfrenta, expertos señalan que la crisis general se debe a políticas erradas que han erosionado todos los sectores productivos.

Tras la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro a principios de este mes, la administración del presidente Donald Trump apuesta al inminente colapso del régimen de La Habana.

"Cuba va a colapsar muy pronto. Cuba es una nación que está al borde del colapso", dijo el presidente Trump el martes. "Vamos a ver qué pasa con Cuba. Recibían dinero de Venezuela. Recibían petróleo de Venezuela. Ya no lo reciben", comentó.

Estados Unidos estaría considerando un bloqueo naval a las importaciones de petróleo de La Habana, según fuentes familiarizadas con estas conversaciones en Washington citadas por Politico, un medio especializado en noticias políticas, como anuncia su nombre.