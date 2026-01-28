Sheinbaum responde a si se reanudarán o no los envíos de petróleo a Cuba

Getting your Trinity Audio player ready...

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, evitó este martes confirmar o desmentir de forma explícita si la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) suspendió un próximo envío de crudo a Cuba, luego de reportes que señalan la cancelación de un cargamento programado para enero, pero afirmó que cualquier decisión sobre la reanudación de las exportaciones “se informará”.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum sostuvo que Pemex actúa en función de sus compromisos y decisiones contractuales, y defendió el carácter soberano de la política energética y exterior de México.

“Pemex toma decisiones en la relación contractual que tiene con Cuba a partir de las decisiones que se toman”, dijo, al responder a una pregunta sobre por qué los envíos se habrían detenido ahora y no antes.

Sheinbaum señaló que los despachos de crudo han variado a lo largo del tiempo e insistió en que México ha mantenido históricamente una postura independiente respecto a Cuba.

“Nosotros hemos planteado todo el tiempo que México toma decisiones soberanas, y no lo ha hecho solamente el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, sino lo hizo el del presidente López Obrador, y antes, aunque no estuviéramos de acuerdo, lo hicieron otros gobiernos”, afirmó.

Según dijo, esa política responde a una visión de largo plazo de la diplomacia mexicana. “Tiene que ver con una parte fundamental de que más allá de la posición respecto al gobierno cubano, del presidente que sea, las relaciones con los pueblos. Eso es algo muy importante en la política exterior mexicana”, subrayó.

La presidenta también planteó que México podría desempeñar un papel de mediación si las partes lo consideran necesario. “Con el gobierno de Cuba y de Estados Unidos, si es necesario, México puede ayudar a ser un canal; eso tienen que decidirlo ambas partes, nosotros no podemos decidir sobre ellos”, comentó y añadió que su gobierno buscará siempre que las diferencias se resuelvan “por la vía de la paz y del diálogo”.

Consultada directamente sobre si los envíos de petróleo se retomarán o si ya existe una decisión definitiva, Sheinbaum se limitó a responder: “Pues en todo caso se informará”.

Las declaraciones se produjeron después de que Bloomberg reportara, citando documentos, que Pemex canceló un cargamento de crudo destinado a Cuba que estaba previsto para mediados de enero.

En días recientes, Reuters informó que el gobierno mexicano estaría revisando su política de envíos a La Habana, en un contexto de crecientes tensiones regionales y presiones desde Washington.

El tema ha generado reacciones en Estados Unidos, particularmente entre congresistas cubanoamericanos. La republicana María Elvira Salazar calificó como una “excelente noticia” el aparente giro y el congresista Carlos Giménez reiteró que los envíos “tienen que parar”.

Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump ha advertido públicamente que no habrá “más dinero ni petróleo” para Cuba.

"Cuba va a colapsar muy pronto. Cuba es una nación que está al borde del colapso", afirmó el presidente este martes durante su visita a Iowa.