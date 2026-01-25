EEUU refuerza su estrategia de defensa en el hemisferio occidental y la coordinación militar en la región

Getting your Trinity Audio player ready...

La nueva Estrategia de Defensa Nacional 2026 presenta un giro decisivo hacia el fortalecimiento del papel de Estados Unidos en el hemisferio occidental y un énfasis explícito en la coordinación y liderazgo militar regional.

El documento, elaborado bajo la administración Trump, subraya que la defensa del territorio estadounidense comienza más allá de sus fronteras, involucrando activamente a aliados y socios desde Canadá hasta Sudamérica.

La estrategia reconoce que, durante décadas, EEUU permitió que actores hostiles ampliaran su presencia en áreas clave como el Canal de Panamá, el Golfo de América, Greenlandia y otros puntos estratégicos del continente.

El Departamento de Guerra afirma que esta tendencia llegó a su fin y anuncia el restablecimiento de una política hemisférica robusta basada en una reinterpretación moderna de la Doctrina Monroe, denominada en el texto como el “Corolario Trump de la Doctrina Monroe”.



Bajo esta premisa, Washington se compromete a impedir que potencias adversarias consoliden posiciones militares o logísticas en la región y a garantizar el acceso estadounidense a infraestructuras críticas para el comercio y la seguridad continental.

Lucha contra el narcoterrorismo: prioridad regional

El informe destaca que los carteles del narcotráfico no solo representan una amenaza criminal, sino que son considerados organizaciones terroristas extranjeras, justificando operaciones militares contundentes en todo el continente.



Se mencionan ejemplos como las operaciones Absolute Resolve (Resolución absoluta), que dio captura el 3 de enero pasado al narcodictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, y Southern Spear (Lanza del Sur), que buscan atacar a redes criminales antes de que sus operaciones lleguen a la frontera estadounidense.

"Las recientes operaciones para interceptar buques sancionados demuestran la preparación, la experiencia y la determinación de las fuerzas estadounidenses", dijo este domingo el Comando Sur de EEUU en un post en sus redes sociales. "A través de la operación Southern Spear, el Departamento de Guerra colabora con la Guardia Costera, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia para proteger la Patria y desmantelar las redes criminales".

El enfoque incluye tanto acciones unilaterales como el desarrollo de capacidades militares en países socios para enfrentar estas estructuras. En este sentido, la estrategia subraya la importancia de la cooperación militar de alto nivel, destacando la necesidad de reuniones y mecanismos de coordinación con líderes militares de Canadá, México, Centroamérica y Sudamérica.

Esta colaboración se enfoca en tres líneas: la defensa fronteriza integrada, con el intercambio de inteligencia y coordinación directa para frenar flujos migratorios irregulares y redes ilícitas; la protección de espacios estratégicos, con operaciones conjuntas para asegurar corredores marítimos y aéreos, y la contención de influencias extrarregionales, con la cooperación militar para evitar el avance de potencias rivales en infraestructura crítica o posiciones geopolíticas sensibles.



Aunque el informe no detalla eventos específicos, establece la obligación de aumentar las interacciones entre altos mandos militares, reforzando ejercicios combinados y consultas estratégicas periódicas.

Según un reporte de ABC News, una reunión de alto nivel ya estaría pactada para el 11 de febrero próximo. El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, habría convocado al encuentro entre los principales líderes militares de los 34 países del hemisferio occidental, de acuerdo con un comunicado de esa dependencia citado por el medio de prensa.



La Estrategia 2026 señala que EEUU está preparado para actuar de manera “rápida y decisiva” si algún gobierno del hemisferio no colabora contra amenazas compartidas. Sin embargo, también enfatiza que la preferencia es trabajar “en buena fe” con los países vecinos siempre que respeten los intereses comunes de seguridad.



Asimismo, el documento subraya que la restauración de la influencia militar estadounidense en las Américas es esencial para evitar conflictos globales simultáneos, permitiendo que Washington concentre su poder disuasivo en amenazas mayores como China.