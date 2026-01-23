EEUU ataca embarcación vinculada al narcotráfico en el Pacífico: dos muertos y un sobreviviente

Getting your Trinity Audio player ready...

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos informaron que al menos dos personas murieron tras un ataque contra una embarcación en el Pacífico oriental, en una operación dirigida contra un barco vinculado al narcotráfico, según el Comando Sur de EEUU (SOUTHCOM).

El ataque ocurrió el viernes y dejó un sobreviviente, indicó SOUTHCOM, que agregó que notificó a la Guardia Costera de Estados Unidos para activar una misión de búsqueda y rescate.

“El 23 de enero, bajo la dirección del secretario de Guerra, Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó un ataque cinético letal contra una embarcación operada por Organizaciones Terroristas Designadas”, señaló SOUTHCOM en una publicación en la red social X.

"La inteligencia confirmó que el buque transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaba en operaciones de narcotráfico. Dos narcoterroristas murieron y uno sobrevivió al ataque", indicaron.

El incidente forma parte de una campaña más amplia denominada Operation Southern Spear, impulsada por el Gobierno del presidente Donald Trump con el objetivo de frenar el tráfico de narcóticos en rutas marítimas del Pacífico.