Trump confirma el uso del "discombobulator", el arma secreta crucial en la captura de Maduro

El presidente de Estados Unidos Donald Trump ofreció la primera confirmación del uso de un arma secreta en la operación militar estadounidense en Venezuela el pasado 3 de enero.

El "discombobulator", del verbo en inglés discombobulate, que significa desorientar, garantizó el éxito de la Operación Absolute Resolve, la rápida incursión militar estadounidense en Caracas que permitió la extracción de Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores.

En una entrevista exclusiva con el New York Post, el presidente afirmó que este dispositivo fue crucial, pero aclaró que no estaba autorizado a hablar sobre esto.

Sin embargo, dijo que el dispositivo inutilizó las defensas venezolanas. “Nunca lograron lanzar sus cohetes. Tenían cohetes rusos y chinos, y no lograron lanzar ni uno solo. Llegamos, apretaron los botones y nada funcionó. Estaban preparados para nosotros”.

Según su relato, el arma garantizó el éxito de la incursión sin bajas estadounidenses.



Antes de que Trump presentara el artefacto como "Discombobulator", ya circulaban referencias al uso de un arma secreta, misteriosa y desconocida, que que incapacitó a las tropas que custodiaban al líder del Cártel de los Soles en el Fuerte Tiuna.



Un testimonio viral, compartido por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, de un supuesto guardia o soldado venezolano describió síntomas como hemorragias nasales, vómitos de sangre, desorientación y caída al suelo sin disparos directos.



"Nunca vi nada igual", dijo la fuente.



Otros reportes habían intentado describirla como un "arma sónica secreta".

Vladimir Padrino López, ministro de Defensa venezolano, y fuentes chavistas denunciaron el uso de "armas desconocidas" o "nunca antes utilizadas".

La operación de alta precisión para extraer a Maduro involucró fuerzas especiales como Delta Force, 150 aeronaves, y un extenso trabajo de inteligencia.

La misión resultó en la extracción inmediata de Maduro y Flores y su posterior traslado a Nueva York, donde ya se han presentado ante la Corte por enfrentar cargos por narcoterrorismo y vínculos con el Cartel de los Soles.