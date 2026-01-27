Trump: "Cuba va a colapsar muy pronto"

Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este martes que el régimen de Cuba está muy cerca de colapsar por la pérdida del apoyo venezolano.

"Cuba va a colapsar muy pronto. Cuba es una nación que está al borde del colapso", dijo el presidente, extrañado de que le preguntaran sobre Cuba, durante su visita a Iowa, siendo Miami - como bien apuntó- el entorno natural para este tema porque es en esa ciudad de Florida donde viven muchos exiliados.

"Vamos a ver qué pasa con Cuba. Recibían dinero de Venezuela. Recibían petróleo de Venezuela. Ya no lo reciben", comentó.

No es la primera vez que el mandatario se muestra confiado en que la caída del régimen comunista que gobierna la isla por más de seis décadas está próxima.



"Cuba está lista para caer" y ha insistido en deben negociar un acuerdo "antes de que sea demasiado tarde".

Tras la captura de Nicolás Maduro por parte de las fuerzas estadounidenses, el pasado 3 de enero, Trump se ha referido a la vulnerabilidad del régimen cubano tras la caída del dictador venezolano.

Desde La Habana, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel llamó a prestar "la máxima atención" a la defensa del país. La propaganda del régimen se ha mantenido publicando desde entonces imágenes de lo que serían ensayos militares en toda la isla.



Sin embargo, el 5 de enero, a bordo del avión presidencial, Trump comentó a la prensa que no cree necesaria una acción militar en Cuba, señalando que la crisis económica por sí sola empujaría la caída del castrismo.



"No creo que se pueda ejercer mucha más presión que no sea entrar y destruir el lugar”, comentó el presidente durante una entrevista en el programa de Hugh Hewitt.

Trump explicó que no veía margen para endurecer mucho más la política hacia el régimen de la isla y que "Cuba está colgando de un hilo".