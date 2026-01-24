Miami‑Dade, el mayor núcleo de cubanos en EEUU, pide a Trump suspender y auditar negocios vinculados con la isla

Getting your Trinity Audio player ready...

La Junta de Comisionados del Condado de Miami‑Dade (Miami‑Dade County Board of County Commissioners) aprobó por unanimidad una resolución para instar al gobierno estadounidense a suspender todas las licencias federales y autorizaciones generales relacionadas con Cuba.

El órgano legislativo y de gobierno principal del Condado de Miami‑Dade, en el estado de Florida, ha pedido esta medida hasta que se realicen investigaciones y auditorías federales completas "con el fin de garantizar que ningún fondo, bien o servicio llegue a entidades vinculadas al régimen comunista cubano".

Los datos del Censo de EE. UU. y de la Encuesta sobre la Comunidad Americana (ACS), confirman que el Condado de Miami‑Dade concentra la mayor población cubana y cubano‑estadounidense de Estados Unidos.

La comisionada Natalie Milian Orbis, en una carta dirigida al presidente Donald J. Trump, explica que "ahora es el momento de poner fin al régimen comunista cubano, una clara amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos, asegurando que la política federal no facilite sus líneas vitales comerciales".

"Respetuosamente, insto a su administración a suspender todas las licencias comerciales y licencias generales relacionadas con Cuba, en espera de auditorías completas, transparencia y rendición de cuentas", indicó la comisionada.

El Condado de Miami‑Dade expresó en la misiva su disposición a colaborar con el gobierno federal y su compromiso con la libertad y la seguridad de Estados Unidos.

El recaudador de impuestos del Condado, Dariel Fernandez, anunció en diciembre la revocación inmediata del Impuesto Local de Negocios a varias empresas acusadas de participar en comercio ilegal con el régimen de La Habana y aseguró informó que la oficina inició una investigación formal y envió notificaciones a decenas de compañías para que demostraran que contaban con autorización federal válida para realizar transacciones relacionadas con Cuba.

Según el comunicado, aquellas que no respondieron o no lograron acreditar licencias emitidas por agencias federales, como la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), quedaron sujetas a la revocación de sus licencias locales para operar en el condado.

Se estima que entre 820 000 y 860 000 residentes del condado son cubanos o descendientes de cubanos, lo que representa aproximadamente un 33–35 % de la población total. Como resultado, Miami‑Dade se ha convertido en el principal centro de la diáspora cubana en Estados Unidos y en un actor clave en las discusiones nacionales sobre Cuba, inmigración y política exterior.