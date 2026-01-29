Trump sostiene conversación telefónica "muy productiva" con Sheinbaum

Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo este jueves que sostuvo "una conversación telefónica muy productiva" con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que resultó positiva para ambos países.

La conversación versó principalmente sobre la frontera, la lucha contra el tráfico de drogas y el comercio, informó Trump en un post en su cuenta de Truth social compartido por la Casa Blanca.

El presidente estadounidense elogió a su homóloga mexicana. "México tiene un líder maravilloso y muy inteligente. ¡Deberían estar muy contentos por ello!", escribió en la red social.

Trump adelantó que las conversaciones continuarán pronto, y que, en última instancia, programarían reuniones tanto en Washington D.C. como en el D.F.

Las recientes declaraciones de Sheinbaum sobre el envío de crudo a Cuba como parte de lo que llamó "ayuda humanitaria" generaron fuertes reacciones entre congresistas del sur de la Florida, que señalan que el petróleo mexicano contribuiría a mantener a flote a la dicitadura más vieja del hemisferio occidental.



El miércoles, el representante republicano Carlos Giménez advirtió a Sheinbaum que su decisión de continuar los envíos de petróleo a Cuba no será tolerada por el gobierno estadounidense.



"Desde el Congreso de Estados Unidos, denunciamos categóricamente la patética decisión de la Presidente Sheinbaum de seguir enviándole petróleo al régimen en Cuba. Parece que valora más su relación con el dictador Díaz-Canel que su relación comercial con USA. Esta gran traición no se tolerará ni en lo más mínimo. Que lo tenga muy en cuenta ante la renegociación del Tratado de Libre Comercio", escribió Giménez en su cuenta de X.

La semana pasada, y luego de la operación militar de EEUU que dio captura al dictador venezolano Nicolás Maduro, Trump dijo que "no habrá más petróleo ni dinero para Cuba" y aconsejó al régimen que llegue a un acuerdo antes de que sea "demasiado tarde".

Reportes de prensa sugieren que la Administración estaría contemplando la decisión de establecer un bloqueo naval a la isla para impedir la importación de crudo.