Cuba se excusa en el “bloqueo” en nueva ronda de conversaciones con el Club de París  

El régimen cubano una vez más se excusó en el embargo comercial de Estados Unidos a la isla, en la más reciente revisión de los términos de su deuda con el Club de París, el grupo de acreedores integrado por Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, España, Suecia, Suiza y el Reino Unido.

En el encuentro, celebrado este miércoles en la capital francesa, la delegación cubana, encabezada por el viceprimer ministro Oscar Pérez-Oliva Fraga, atribuyó los incumplimientos de La Habana al denominado "bloqueo" estadounidense,impuesto desde hace más de seis décadas, y a las medidas de la actual administración de Donald Trump.

El economista cubano Pedro Monreal aseguró en sus redes social que de la reunión no salió en esta ocasión ningún nuevo acuerdo para reprogramar los pagos.

“Según se ha informado, ayer tuvo lugar una reunión entre funcionarios cubanos y acreedores del Club de París. En esta ocasión no se alcanzó ningún nuevo acuerdo de reestructuración de la deuda. Se trató de una reunión de seguimiento de la celebrada en enero de 2025, en la que sí se había llegado a un acuerdo de reestructuración”, escribió Monreal en la red social X.

En esa ocasión los representantes del Grupo de Acreedores de Cuba y del Gobierno de la República de Cuba se reunieron en París para modificar los términos de los acuerdos firmados el 10 de junio de 2021 y el 12 de diciembre de 2015.

Durante esa reunión, "la delegación de la República de Cuba expuso la compleja situación económica y financiera del país y sus causas subyacentes, así como las principales políticas y medidas implementadas y previstas para la ejecución continua de su plan de desarrollo. Esta reestructuración de la deuda proporciona a la República de Cuba mejores condiciones para afrontar sus dificultades económicas y financieras en los próximos años. Asimismo, permitirá preservar la relación con los países miembros del Grupo de Acreedores de Cuba mediante el pleno cumplimiento de los acuerdos de consolidación anteriores", indicó el Club de París en aquella ocasión.

La deuda cubana con el Club de París superaba a fines del 2024 los 4,600 millones de dólares, luego de que el primer acuerdo, en el 2015, le condonara a La Habana 8,500 de los 11 mil millones que debía en aquel momento.

A ello se suman los miles de millones que Cuba adeuda a otros acreedores, como Rusia y China, mientras que GAESA, el emporio militar de los Castro, acumula más de 18 mil millones en cuentas en paraísos fiscales, según una investigación de The Miami Herald publicada en 2025.