España auxilia al régimen cubano con activación de un paliativo de deuda

La deuda de Cuba con España supera los 2,000 millones de euros y como el resto de los impagos del régimen, se torna difícil la recuperación de estas divisas.

No obstante, el Consejo de Ministros de España aprobó esta semana un nuevo paso en la reestructuración de la deuda que el Gobierno de Cuba mantiene con el Estado español, un programa pactado en 2016, informó el medio independiente The Objective.

En virtud de estos acuerdos, el Ejecutivo de Pedro Sánchez reestructura cerca de 194 millones de euros, además de montos adicionales en dólares canadienses y estadounidenses.

“Más allá de la retórica usada con el término reestructuración, parece esconderse una condonación de la deuda a una dictadura declarada”, afirma el periódico digital español.

Para La Moncloa, se trata de una iniciativa destinada a promover programas de inversiones para el desarrollo y aumentar la financiación para proyectos en salud, cambio climático y otros objetivos de desarrollo sostenible.

La medida es, sin lugar a dudas, un alivio financiero al régimen cubano, que desde hace años acumula impagos con empresas y acreedores internacionales.

“Van a hacer un arreglo de condonación de deuda para ayudar a financiar, en primer término, a empresas españolas que están perdiendo dinero, que están en turismo, por ejemplo, y necesitan inversiones, pero no quieren invertir más por temor a no recuperar la plata con las bajas operaciones que tienen”, agregó el exdiplomático Juan Antonio Blanco, copresidente de la organización Cuba Siglo XXI, asentada en España.

“En segundo lugar, esto va a parar a mano del Gobierno cubano. Yo tengo experiencias directas de eso de cuando vivía en Cuba”, señaló.

“En una ocasión fue con Oxfam Canadá, después de una entrada de marea alta en La Habana, en la parte baja del Vedado. Yo hice una gestión con Oxfam Canadá y me otorgaron 1.5 millones de dólares canadienses para recuperar las casas que habían sido dañadas. Se metió por el medio el Poder Popular y el Partido [Comunista de Cuba (PCC)] y nos dijeron que todo el dinero teníamos que traspasárselo a ellos. Les dije que no y a partir de ahí se lo comuniqué a los canadienses y aquello nunca funcionó. Entonces, 1.5 millones de dólares que los afectados por aquella entrada de mar perdieron”.

La deuda externa de Cuba es significativa y muy compleja, principalmente por el impago de sus compromisos a tiempo que ha llevado a la nación a reestructuraciones y acuerdos con sus acreedores, incluyendo el Club de París y varios países.

A nivel global, Cuba ha recibido condonaciones importantes, pero siguió acumulando deudas. El recién confirmado compromiso de restructuración de la deuda con España es parte del "Programa de Conversión de Deuda con Cuba" por hasta 375 millones de euros, activado en julio durante la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo.

“Lo lamentable es que el contribuyente español, que es el que paga toda esta locura, necesita ese dinero para desastres naturales que están ocurriendo en España. El otro día se cayó la electricidad en todo el país. No fue un accidente, tienen que revisar el problema de la incapacidad para cubrir la demanda actual, o el de las radas, las entradas de mar o de bordes de los ríos. Si no ponen dinero en eso me parece realmente irresponsable por parte del Gobierno del señor Sánchez estarle regalando dinero a la tiranía cubana”, concluyó el analista.