En qué consiste la Acción Presidencial de Trump sobre Cuba

La Casa Blanca explicó cuáles son los puntos principales de la nueva medida de presión contra el régimen comunista de Cuba, anunciada este jueves por el presidente Donald J. Trump.

La declaración emergencia nacional, contenida en una Orden Ejecutiva, establece aranceles a países que suministren petróleo a la isla.



La Casa Blanca argumenta que estas acciones buscan proteger la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos frente a lo que describe como la influencia maligna de La Habana, vinculada a actores hostiles, grupos terroristas y operaciones de espionaje contra el país.





Esta decisión se enmarca en la política de 'América Primero', reafirmando la postura firme de Trump frente a gobiernos considerados una amenaza para los intereses estadounidenses.

A continuación publicamos íntegramente el texto de la Hoja informativa: El presidente Donald J. Trump aborda las amenazas a los Estados Unidos por parte del Gobierno de Cuba. La Casa Blanca — 29 de enero de 2026.



CONFRONTANDO AL RÉGIMEN CUBANO



Hoy, el presidente Donald J. Trump firmó una Orden Ejecutiva declarando una emergencia nacional y estableciendo un proceso para imponer aranceles a las mercancías de países que venden o de otro modo proporcionan petróleo a Cuba, protegiendo así la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos frente a las acciones y políticas malignas del régimen cubano.



Puntos principales de la Orden:



• La Orden impone un nuevo sistema de aranceles que permite a Estados Unidos aplicar aranceles adicionales sobre las importaciones de cualquier país que directa o indirectamente proporcione petróleo a Cuba.



• La Orden autoriza al Secretario de Estado y al Secretario de Comercio a tomar todas las acciones necesarias, incluyendo emitir reglas y directrices, para implementar el sistema de aranceles y medidas relacionadas.



• El presidente puede modificar la Orden si Cuba o los países afectados dan pasos significativos para abordar la amenaza o alinearse con los objetivos de seguridad nacional y política exterior de EE. UU.



CONTRARRESTANDO LA INFLUENCIA MALIGNA DE CUBA



El presidente está abordando las acciones depredadoras del régimen comunista cubano mediante acciones decisivas para responsabilizarlo por su apoyo a actores hostiles, terrorismo e inestabilidad regional que ponen en peligro la seguridad estadounidense y la política exterior.



• El régimen cubano se alinea con numerosos países hostiles y actores malignos, alojando sus capacidades militares y de inteligencia. Por ejemplo, Cuba alberga la instalación de inteligencia de señales más grande de Rusia fuera de su territorio, enfocada en robar información sensible de seguridad nacional de Estados Unidos.



• Cuba proporciona refugio seguro a grupos terroristas transnacionales, como Hezbollah y Hamás, y apoya adversarios en el Hemisferio Occidental, socavando las sanciones de EE. UU. y la estabilidad regional.



• El régimen persigue y tortura a opositores políticos, niega la libertad de expresión y prensa, se beneficia de forma corrupta de las dificultades del pueblo cubano y difunde su ideología comunista en la región.



Estas acciones constituyen una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos, requiriendo una respuesta inmediata.



PRIORIDAD “AMÉRICA PRIMERO”



El presidente Trump continúa enfrentando regímenes que amenazan la seguridad y los intereses de EE. UU., haciendo lo que otros gobiernos no han logrado.



• Durante su primer mandato, Trump implementó una política robusta hacia Cuba, revirtiendo acuerdos previos que habían aliviado restricciones sin lograr reformas significativas para el pueblo cubano.



• En junio de 2025, Trump implementó restricciones parciales de viaje a nacionales de Cuba debido a su rol como patrocinador estatal del terrorismo, falta de cooperación y otros factores.



• En Junio de 2025, firmó un Memorando de Seguridad Nacional (NSPM) para fortalecer la política de EE. UU. hacia Cuba.



• Esta no es la primera vez que el presidente Trump adopta una postura firme frente a regímenes hostiles; tan solo en los últimos meses, ha ordenado ataques contra la infraestructura nuclear de Irán y ha autorizado operaciones para retirar del poder al venezolano Nicolás Maduro, dejando claro que los dictadores y los Estados patrocinadores del terrorismo rendirán cuentas.