La transición en Venezuela está garantizada, dice Machado tras su reunión con Rubio

La líder opositora venezolana María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, afirmó este miércoles que la transición hacia la democracia en Venezuela es inevitable y que parte del impulso proviene del respaldo de Estados Unidos.

Machado, que habló con la prensa tras un encuentro con el secretario de Estado, Marco Rubio, en Washington, envió un mensaje al pueblo venezolano.

“A cada uno de los presos políticos, a los venezolanos perseguidos, a los que han estado durante meses en clandestinidad: son mi absoluta prioridad”, aseguró.

La opositora describió al gobierno de Donald Trump como “el único gobierno que ha arriesgado la vida de sus propios ciudadanos por la libertad de Venezuela y por el bienestar y seguridad de sus propios ciudadanos”, y aseguró que la transición democrática está garantizada.

“Yo les puedo asegurar a los venezolanos que la transición a la democracia tendrá lugar porque tenemos el apoyo de las democracias más importantes del mundo y especialmente la del presidente Trump y de su secretario de Estado Marco Rubio, que es una de las personas que más conoce de la amenaza que significan las fuerzas del crimen que se han instalado en Venezuela para este país”.

Este miércoles Rubio testificó ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. El también asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca abordó los enfoques de la política de EE.UU. hacia Venezuela, incluyendo la operación militar que llevó a la captura de Nicolás Maduro y los planes futuros de la administración Trump.

Rubio retomó el plan de tres fases para Venezuela, que incluye una primera etapa de “estabilización”, una segunda de “recuperación”, y un tercer momento para la "transición".

En sus declaraciones a los periodistas, Machado señaló que aunque hace años pocos creían posible el momento actual, “estamos viviendo unos días decisivos. Hace unos años, pocos creían que estaríamos aquí hoy, y la sociedad venezolana valientemente lo ha demostrado. Estamos muy cerca de lograrlo, no solamente la libertad, sino la unificación de nuestras familias”.

“Ayer en 20 universidades de Venezuela vimos manifestaciones de estudiantes a favor de la libertad de los presos políticos. Esto era impensable hace algunos días en Venezuela, esto ha sido gracias al apoyo que hemos recibido del gobierno del presidente Trump”, dijo.

Cuestionada sobre su disposición a integrar un gobierno de transición con la presidenta interina, Delcy Rodríguez, Machado respondió que su objetivo es una salida democrática distinta a las transiciones que mantienen a las mismas élites en el poder.

“Nosotros estamos dispuestos y estamos trabajando en facilitar una transición real. Esto no es una transición a la rusa donde se quedan las mafias en el poder”.

“Nadie tiene fe en Delcy Rodríguez, todo el mundo sabe de qué se trata este régimen”, apuntó.

Machado: Cuba, Venezuela y Nicaragua serán libres

La líder opositora fue enfática en su mensaje de libertad regional: “Venezuela será libre, Cuba será libre y Nicaragua será libre. Esto es histórico lo que está pasando en nuestro país”.

Sobre Cuba, la opositora vinculó décadas de cooperación entre Caracas y La Habana con corrupción y miseria en Venezuela.

"En estos 27 años la renta petrolera y de otros recursos han ido hacia la corrupción y hacia los aliados de Maduro y Chávez. Ustedes tienen idea de cuánto petróleo fue regalado a Cuba, estamos hablando de 63 billones de dólares que fueron regalados mientras nuestro pueblo tenía hambre", cuestionó.

Ahora, aclaró "existen mecanismos para devolver esos recursos al pueblo venezolano y destinarlos a prioridades como educación, salud y servicios públicos".