La presidente de México Claudia Sheinbaum instruyó a su Canciller que se comunique con el Departamento de Estado de Estados Unidos para conocer el alcance de la declaración del presidente Trump, que establece aranceles adicionales a los productos de países que suministren petróleo al régimen cubano.

“He instruido el secretario de Relaciones Exteriores para que establezca comunicación inmediata con el Departamento de Estado, a fin de conocer con precisión el alcance del Decreto que fue publicado el día de ayer”, dijo Sheinbaum este viernes durante su habitual Mañanera del Pueblo.

Al ser cuestionada sobre si “México dejará sola a la Isla”, Sheinbaum reafirmó que “tenemos que saber los alcances, porque tampoco queremos poner en riesgo a nuestro país, en términos de los aranceles, y siempre buscar las vías diplomáticas, la no confrontación y el diálogo”.

Al dar lectura a una declaración oficial, la primera mandataria dijo que México “reafirma de manera inequívoca el principio de soberanía y la libre de autodeterminación de los pueblos como pilar fundamental de nuestra política exterior y del derecho internacional”, afirmó.

De acuerdo a la presidente Sheinbaum, “la aplicación de aranceles a países que suministran petróleo a Cuba, podría desencadenar una crisis humanitaria de gran alcance, afectando directamente hospitales, alimentación y otros servicios básicos del pueblo cubano, situación que debe evitarse”, señaló.

Asimismo, aclaró que "México buscaría distintas maneras de apoyar al pueblo cubano y puso como ejemplo la ayuda que brindó EEUU a los damnificados por el huracán Melissa. “Están enviando alimentación y otros insumos a la Isla”.

"Buscaremos la manera, sin poner en riesgo a México evidentemente, pero de buscar la solidaridad siempre con el pueblo cubano y vamos a esperar a esta comunicación y conocer los alcances de este decreto”, repitió.

En esa comunicación, México “le hará saber a EEUU que hay que impedir una crisis humanitaria en Cuba”, aseguró Sheinbaum, quien dijo que su país “buscará alternativas, también en la defensa de México, para ayudar de manera humanitaria al pueblo cubano que atraviesa un momento difícil”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este jueves una emergencia nacional frente a lo que considera una amenaza inusual y extraordinaria proveniente del Gobierno de Cuba.



La orden ejecutiva firmada por el presidente detalla una serie de medidas, incluyendo la imposición de aranceles adicionales a países que suministren petróleo a la isla.

Antes de conocerse la emergencia decretada por el presidente Trump frente a Cuba, Sheinbaum había sostenido una conversación telefónica con el republicano. “En ningún momento se mencionó y dado que no lo mencionó él nosotros no tocamos el tema. Luego vino la publicación”, dijo Sheinbaum.

Noticia en desarrollo.