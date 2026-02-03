Régimen detiene a varios cubanos que esperaban la visita de Hammer en sus casas

Getting your Trinity Audio player ready...

La Embajada de Estados Unidos en Cuba denunció este lunes la detención de varios ciudadanos cubanos que esperaban en sus viviendas la visita del jefe de la misión diplomática en La Habana, Mike Hammer, durante su recorrido por el centro de la isla.

En Puerto Padre “quise visitar a Vladimiro Martín pero le detuvieron poco antes de que llegáramos a su casa”, informó.

“Esto le pasó a varios otros que me hubiera gustado conocer porque ellos querían hablar conmigo”, añadió el mensaje, en el que Hammer dijo que continuaría reuniéndose con quienes lo inviten “porque el trabajo de un diplomático es conocer la realidad del país en el cual está destinado”.

La embajada difundió en los últimos días imágenes y videos de Hammer en Ciego de Ávila, Camagüey y Las Tunas. "Se reunió con cubanos de a pie que nos habían contactado”, indicaron.

En Camagüey, se registraron actos de repudio y gritos contra el diplomático el fin de semana.

“Los actos de repudio organizados por el régimen no van a impedir que nos sigamos reuniendo con cubanos preocupados por la crisis que enfrenta el país", señaló la embajada.

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental condenó el domingo lo ocurrido. “El régimen ilegítimo cubano debe cesar de inmediato sus actos represivos de enviar personas para interferir con la labor diplomática de CDA Hammer y miembros del equipo de Embajada de Estados Unidos en Cuba”, advirtió en X.

El Departamento de Estado de Estados Unidos afirmó que sus diplomáticos continuarían reuniéndose con la población “a pesar de las fallidas tácticas de intimidación del régimen”.

Desde su llegada a La Habana, Hammer se ha reunido con opositores, activistas, líderes religiosos, familiares de presos políticos, periodistas, artistas y miembros de la sociedad civil.