Insultan Hammer en su recorrido por el centro de Cuba: "Están jugando con fuego", advierte congresista

El jefe de la misión diplomática de EEUU en La Habana, Mike Hammer, fue víctima de actos de repudio organizados por seguidores de la dictadura cubana durante su recorrido este fin de semana por el centro del país.

Tras visitar al Padre José Conrado en Trinidad, en Sancti Spíritus, una turba lo esperaba.



"Tuve el placer de reunirme de nuevo con el Padre Conrado en Trinidad. Me inspira cada vez que hablo con él. Y cuando salí de la parroquia unas pocas comunistas, seguramente frustradas por lo mal que va la revolución, me gritaron obscenidades. ¿Pero no son ellos los que siempre insisten en tener respeto?", escribió el diplomático en un post en la cuenta de X de la Embajada.

Hammer, que desde que comenzó sus funciones como encargado de Negocios en la Embajada de EEUU ha apostado por el contacto directo con los cubanos de a pie a lo largo de toda la isla, en recorridos en los que ha sido abordado gratamente en las calles por ciudadanos comunes que le reconocen por sus posts en las redes sociales de la Embajada.

También se ha encontrado con los actos de repudio d eparte de militantes de "cierto partido", pero el diplomático subraya que él sabe que estas personas "no representan al pueblo cubano, a los cubanos de a pie".

Lo mismo sucedió a su llegada a Camagüey, donde otra turba lo esperaba, según puede apreciarse en un video compartido en redes por el periodista Mario Pentón. Mujeres y hombres abordaron la comitiva diplomática con insultos de "asesino", "genocida" y "gusano", entre otros.



La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar compartió el video en X y calificó lo sucedido como una "cobarde emboscada de la turba ordenada por la dictadura cubana".



Al expresar su solidaridad con el diplomático estadounidense, Salazar recalcó que estos supuestos "actos de repudio" son ataques políticos dirigidos por el Estado y llevados a cabo por la maquinaria represiva del régimen.



"Una dictadura que necesita de las turbas para sobrevivir es una dictadura en su fase final. Estados Unidos no permitirá que se normalice el terrorismo de Estado contra un diplomático estadounidense. Están jugando con fuego", advirtió la representante federal por la Florida.