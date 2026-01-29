Llega a Santiago de Cuba tercer vuelo de ayuda humanitaria de EEUU

Getting your Trinity Audio player ready...

Un tercer vuelo de ayuda humanitaria procedente de Estados Unidos arribó este miércoles al aeropuerto internacional de Santiago de Cuba, como parte de la asistencia destinada a las poblaciones afectadas por el huracán Melissa en el oriente de la isla, informaron fuentes eclesiásticas y diplomáticas.

El cargamento fue recibido por una representación de la Arquidiócesis de Miami, integrada por el padre Joaquín Espino, rector de la Ermita de la Caridad, y Sor Eva Puelles, religiosa de las Hijas de la Caridad.

El vuelo transportó 648 kits de alimentos y 510 kits de higiene, donados por el pueblo estadounidense para su entrega gratuita a familias damnificadas de la comunidad de San José, en Santiago de Cuba.

Según lo informado, la distribución se realizará de manera gradual por equipos parroquiales y voluntarios de Cáritas, con el acompañamiento de Catholic Relief Services. Los beneficiarios han sido previamente identificados siguiendo criterios de vulnerabilidad, con prioridad para madres solteras con hijos pequeños, adultos mayores, personas con discapacidad y personas con movilidad reducida o nula.

El protocolo de entrega, de acuerdo con los organizadores, se aplica “con estricto apego a principios humanitarios y a la Política Internacional de Cáritas sobre Salvaguardia”, con el objetivo de garantizar que la ayuda llegue a quienes más la necesitan.

En relación con estos envíos, la embajada de Estados Unidos en La Habana señaló que “la Administración Trump sigue mandando ayuda humanitaria a los cubanos más necesitados a causa de la devastación que produjo el huracán Melissa en el Oriente”.

Estados Unidos inició a mediados de enero el envío de asistencia humanitaria a Cuba por un monto de 3 millones de dólares, destinada a apoyar a las comunidades afectadas por el ciclón.

El jefe de la Misión de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, afirmó que la prioridad del gobierno estadounidense es asegurar que la ayuda no sea desviada.

“Si esto puede ser hecho sin que sea interceptado o mal utilizado por el régimen, entonces vamos a tener la oportunidad de seguir mostrando ese apoyo tangible hacia el pueblo cubano”, dijo Hammer durante una conferencia de prensa en Weston, Florida.

Hammer no descartó que el volumen de la asistencia pueda incrementarse, pero subrayó las condiciones para que ello ocurra.

“Tiene que ir bien, tiene que ir sin interferencias y tiene que llegar a los más necesitados”, afirmó. Añadió además: “Hay que entender que esto es sumamente importante. Estos tres millones que está ofreciendo el gobierno de Estados Unidos es una ayuda muy necesitada y estoy muy orgulloso de que nuestro equipo de la embajada en Cuba pueda ser parte de este esfuerzo”.

En una hoja informativa, el Departamento de Estado confirmó que los 3 millones de dólares en asistencia beneficiarán a unas 6.000 familias —alrededor de 24.000 personas— en las provincias más afectadas por el huracán Melissa: Santiago de Cuba, Holguín, Granma y Guantánamo.

La ayuda incluye alimentos, productos de higiene, utensilios de cocina y artículos básicos para el hogar, como sábanas, mantas y linternas solares, entre otros insumos esenciales, precisó el Departamento de Estado.