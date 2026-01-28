Embajada de EEUU en Cuba rinde homenaje a José Martí en su natalicio

Getting your Trinity Audio player ready...

La Embajada de Estados Unidos en La Habana rindió homenaje al apóstol de la independencia cubana, José Martí, en ocasión del 157 aniversario de su natalicio.

En la red social X, la sede diplomática escribió: “Hoy conmemoramos el nacimiento de José Martí, quien nos recuerda que la libertad no es solo un derecho conquistado, sino una responsabilidad que debemos defender y renovar cada día”.

El encargado de Negocios de la Embajada, Mike Hammer, resaltó la figura de Martí y su vigencia en la búsqueda de una Cuba libre.

“Hoy marcamos el natalicio de José Martí y recordamos que era un gran patriota cubano, defensor de libertad y justicia”, dijo.

“Un cubano de gran fama internacional y que no muchos recuerdan que vivió en los Estados Unidos, donde se encontró un entorno dinámico y lleno de oportunidades”, agregó el jefe de la misión diplomática.

“En Nueva York pudo conocer el espíritu resiliente y emprendedor de una nación de inmigrantes”, recordó Hammer.

“Martí no sólo se inspiró en la lucha por los más oprimidos y su dterminación por una Cuba independiente y libre, sino también apreció en la sociedad estadounidense un gran potencial humano que supera desafíos y forma comunidades fuertes, posible, porque se vive en libertad y con libertad de expresión”, añadió el funcionario.

Hammer destacó que el mensaje de Martí "sigue vigente en la búsqueda de una Cuba más justa para todos los cubanos. Sus ideales de libertad y equidad resuenan en las aspiraciones de los cubanos que sueñan con un mejor futuro”.

“Martí inspira a que se realice una Cuba libre, digna y próspera para todos los cubanos. Hoy reflejamos a lo que aspiraba José Martí para su Patria y vida de los ciudadanos en su querida Cuba y citamos sus palabras: 'La libertad, para ser viable, tiene que ser sincera y plena. Si la república no abre los brazos a todos y adelanta con todos, muere la república'”, concluyó.