Las fuerzas represivas del régimen cubano impidieron este miércoles al menos a diez miembros de la sociedad civil independiente participar en una recepción que ofreció la Misión Diplomática de Estados Unidos en honor al apóstol José Martí, en el 173 aniversario de su natalicio.

La actividad se celebró en la residencia del Encargado de Negocios, Mike Hammer, ubicada en el reparto Siboney de La Habana.

Los periodistas del diario 14yMedio, Yoani Sánchez y Reinaldo Escobar, fueron interceptados por agentes vestidos de civil cuando se dirigían hacia el evento.

“Bajé con mi esposo, el periodista Reynaldo Escobar, cada uno salió por un lado diferente del edificio porque sospechábamos que podía haber un operativo, él fue capturado inmediatamente, y yo pude avanzar un poco más”, relató la conocida comunicadora.

“El argumento principal es la represión pura y dura, no puedes salir de tu casa y todo esto rodeado de la impunidad de una policía política que viola constantemente los derechos, no da explicaciones de por qué lo hace y además se permite casi la ironía en el caso de mi detención, prácticamente la ironía de no vas a ir a ninguna parte; tú sabes que tú no puedes y ese tipo de frases que van pensadas para hacerle ver a uno que uno ciudadano no es, apenas un prisionero en la celda nacional”.

De forma similar, agentes de la policía política, de la PNR (Policía Nacional Revolucionaria) e integrantes de las Brigadas de Respuesta Rápida imposibilitaron, mediante amenazas y vigilancia policial que representantes del Partido Unión por Cuba Libre (PUNCLI) cumplieran con la invitación de la sede diplomática estadounidense.

“Desde la mañana teníamos ya montado un operativo represivo integrado por patrullas, por autos paramilitares y por motos y las vías de acceso a nuestras viviendas estaban custodiadas”, dijo Alejandro García Arias, coordinador ideológico del PUNCLI.

Bajo extrema vigilancia se encontraban Carlos Manuel Pupo Rodríguez, en San Antonio de los Baños, provincia Artemisa; José Elías González Agüero, en el Vedado y el propio García Arias, en Centro Habana, ambos en La Habana.

“Esto atiende a una advertencia que hicieron recientemente los órganos represivos de la dictadura, que dijeron que no iban a permitir más reuniones con el señor Mike Hammer, blindándose y virándose de espaldas a todo tipo de acción a favor de lo que pudiera ser un suavizamiento y no un endurecimiento contra la dictadura”, recalcó el directivo de la organización.

En el barrio de Lawton, en el municipio habanero Diez de Octubre, la casa sede del movimiento Damas de Blanco tenía un cerco policial, según denunció Berta Soler, la líder del grupo.

Al director del medio independiente Palenque Visión, Rolando Rodríguez Lobaina, la Policía lo arrestó tras intentar salir de la casa donde se hospeda en la capital cubana, que estuvo guardada por un perímetro parapolicial y policial desde horas de la mañana.

Quieren “tratar de mostrar la idea de que hay un pueblo que está respaldando al régimen, a la dictadura, y eso no es así. También persigue enviar este mensaje de represión al propio pueblo cubano”, dijo.

El activista Ángel Cuza Alfonso fue detenido este miércoles por segunda ocasión desde su excarcelación el lunes, luego de haber permanecido seis meses encarcelado en la prisión de Guanajay, en la provincia Artemisa.

Cuza había sido arrestado el martes tras acudir a una citación policial y liberado esa misma noche bajo amenazas.

Un día antes, el martes, tras más de seis horas desaparecido, fue liberado el escritor Ángel Santiesteban Prats, detenido al salir de su vivienda en el Vedado, en La Habana.

Del mismo modo, fueron detenidos y posteriormente liberados el director de La Hora de Cuba, Henry Constantín, y la colaboradora del medio camagüeyano Alejandra García.

Constantín afirmó que su arresto buscaba impedir un encuentro con el jefe de misión de Estados Unidos en La Habana.

Las detenciones han generado numerosas reacciones que denuncian el aumento de la represión contra voces críticas en la isla.

Pese a estar “sitiada” desde la mañana por la Seguridad del Estado, la periodista Camila Acosta logró burlar el cerco policial y asistir a la recepción diplomática por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos en La Habana.