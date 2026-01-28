Periodistas y escritores en Cuba bajo presión del régimen

Getting your Trinity Audio player ready...

Tras más de seis horas desaparecido, el régimen liberó al escritor cubano Ángel Santiesteban Prats, arrestado este martes al salir de su casa del Vedado en La Habana.

Su pareja, la periodista Camila Acosta, dijo que el motivo de la detención "fue evitar que fuéramos a la marcha de las antorchas (como si nosotros sintiéramos a José Martí representado en esa pantomima política)".

Acosta compartió una foto en la que "se evidencia la marca de las esposas que el policía le pusiera apretadas a la espalda, por órdenes de la Seguridad del Estado y una forma de tortura".

El martes una patrulla policial lo trasladó a un sitio desconocido “después de que agentes de la Seguridad del Estado lo interceptaran” casi en la puerta de su vivienda.

Acosta relató a Cubanet, que Santiesteban salió por la mañana en su moto para realizar “unas gestiones masónicas” y fue detenido por un oficial de la Seguridad del Estado que luego le permitió regresar a la casa para guardar la moto y dejar sus pertenencias personales.

La Seguridad del Estado ha aprehendido varias veces en los dos últimos años al intelectual debido a sus denuncias sobre la intromisión del régimen en los asuntos internos de la Gran Logia de Cuba, una fraternidad de la que es miembro.

De forma similar al arresto de Santiesteban, agentes de la Seguridad del Estado apresaron al activista Ángel Cuza cuando se presentó a una citación en la unidad policial del municipio Playa, en La Habana, unas 24 horas después de que fuera excarcelado de la prisión de Guanajay, en Artemisa, según relató a nuestra redacción la madre de su hija, Ana Castillo.

Un oficial de la policía política le informó a Castillo que la detención del activista se prolongaría hasta el fin del "aseguramiento". Fue liberado en la noche bajo amenazas de regresarlo a la cárcel si no "se estaba tranquilo".

Cuza dijo a Martí Noticias que lo arrestaron también por la marcha de las Antorchas organizada por el régimen. "Ahora tengo que firmar tres veces en la semana hasta que me hagan el juicio", aclaró.

Por otro lado, el director del periódico camagüeyano La Hora de Cuba, Henry Constantín, quien fue detenido el lunes junto a la colaboradora del diario Alejandra García, fueron puestos en libertad en la noche del mismo día.

“Tres detenciones en 12 días para un periodista que solo habla de libertad, cine, historia y libros”, dijo Constantín quien agregó a Martí Noticias que, en los interrogatorios que le hicieron, los agentes dejaron traslucir que su arresto buscaba impedir que asistiera a un encuentro con el jefe de Misión de la embajada de EEUU en La Habana, Mike Hammer.

“Sé que vendrán más retos, cómo vendrá también la libertad de Cuba. Gracias a ustedes por el apoyo ahora, y siempre”, escribió el periodista en un post en el perfil de su periódico.

Los comentarios, que no se hicieron esperar, destacan la valentía de los liberados, reconocen su papel como voces críticas dentro del país y subrayan que el régimen actúa por miedo ante quienes defienden la libertad de expresión.

También aparecen valoraciones sobre el deterioro político y social del país, referencias a la represión, advertencias sobre posibles riesgos futuros y afirmaciones de que crece la mayoría de cubanos que reclaman democracia y cambios profundos.