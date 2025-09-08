Bajo vigilancia de la Seguridad del Estado Camila Acosta, Ángel Santiesteban y Manuel Cuesta Morúa

Getting your Trinity Audio player ready...

Agentes de la Seguridad del Estado mantienen bajo vigilancia al al opositor, académico y politólogo Manuel Cuesta Morúa, a la periodista independiente Camila Acosta y a su pareja, el escritor y exprisionero político Ángel Santiesteban.

"No sé la razón por la cual estamos en la misma situación pero desde ayer, Camila, Ángel y yo estamos bajo vigilancia en nuestras casa", comentó Morúa a Martí Noticias.

En un audio enviado a nuestra redacción, Acosta explicó que "la vigilancia inició este domingo 7 de septiembre".

"Los vecinos fueron los que me avisaron", dijo y aclaró que "son dos oficiales de la Seguridad del Estado. Esto cambia el patrón porque en otras ocasiones solamente ponen uno".

"El por qué no lo sé, supongo que sea por estas conmemoraciones que estamos teniendo. Ayer fue el día de la Virgen de Regla, hoy es el de la Patrona de Cuba, la Virgen de la Caridad del Cobre y yo en los últimos tiempos he solido reportar y quizás quieran impedir que yo lo haga", explicó la periodista.

"Yo creo que es demasiado paranoico porque realmente mi trabajo en ese tipo de situaciones es simplemente transmitir en vivo lo que sucede en el lugar. Yo no hago ningún llamamiento a rebelión ni mucho menos. Simplemente quieren evitar el más mínimo contacto con la gente, el más mínimo trabajo que yo haga desde dentro de Cuba", indicó.

Acosta considera que con estas acciones el régimen "no solamente atenta o viola la libertad de expresión y de prensa, sino también la libertad de asociación".

En una publicación en Facebook el domingo, la joven había compartido imágenes en las que quedaron captados los agentes que la vigilan.

"La situación en el país es cada vez más tensa: apagones prolongados, la crisis del agua en La Habana no merma, la inflación en aumento, la falta de comida, de medicinas… la desesperación de la gente", escribió.