La Hora de Cuba denuncia detención arbitraria de Henry Constantin y Alejandra García

Agentes de la Seguridad del Estado cubana detuvieron este lunes en La Habana a la colaboradora del medio independiente La Hora de Cuba, Alejandra García, y a su director, Henry Constantin, según denunció la propia publicación,

De acuerdo a la información, a las 12:40 p.m. García se comunicó con el equipo editorial para alertar que agentes de la policía política se encontraban fuera de la vivienda donde se hallaba. Minutos después, volvió a escribir para informar que tanto ella como Constantin estaban siendo detenidos.

Hasta el momento ambos se encuentran en paradero desconocido.

“La falta de información confirma un nuevo episodio de arresto arbitrario y desaparición temporal”, señalaron.

La detención ocurre en medio de un contexto de hostigamiento sistemático contra Constantin, que se ha intensificado en las últimas semanas.

El pasado 14 de enero, el periodista fue detenido en La Habana y permaneció más de 40 horas en paradero desconocido. Días después, volvió a ser interceptado por fuerzas policiales en Camagüey.

La detención de García "confirma la extensión de la represión contra periodistas y comunicadores independientes, en un contexto de creciente criminalización del ejercicio de la libertad de expresión en Cuba, cuestionó el medio independiente.

La Hora de Cuba responsabilizó al Estado cubano por la integridad física y psicológica de ambos periodistas y exigió información inmediata sobre su paradero, así como su liberación sin cargos.