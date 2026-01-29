Régimen detiene a periodista independiente cubano Rolando Rodríguez Lobaina

Getting your Trinity Audio player ready...

La Policía cubana detuvo este miércoels al periodista independiente Rolando Rodríguez Lobaina, director de la agencia audiovisual Palenque Visión y líder de la Alianza Democrática Oriental.

"Desde las seis y 30 de la mañana se parqueó una patrulla. Cuando él se decidió a salir lo detuvieron enseguida", dijo a Martí Noticias su hermana Maria Isabel Rodríguez Lobaina.

Según explicó, lo arrestaron alrededor de las tres de la tarde y hasta el momento se encuentra desaparecido.

"Ni siquiera le dio tiempo avisarle a la familia. Un vecino que vio cuando se lo llevaban fue quien nos llamó", apuntó.

Esta semana varios activistas, escritores y periodistas independientes han sido arrestados y sus casas se encuentran bajo vigilancia de la Policía.

Entre ellos la periodista Yoani Sánchez, directora del diario 14ymedio, quien fue arrestada en plena vía pública y la obligaron a regresar a su vivienda con la orden de no salir “hasta mañana”.

Según el testimonio de Sánchez, la Seguridad del Estado intentaba evitar que asistiera —junto a su esposo, el también periodista Reinaldo Escobar— a una recepción en la residencia del jefe de misión de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer.

Este miércoles también fueron impedidos de salir de sus viviendas el periodista Boris González y los activistas Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, y Ángel Moya.

Ayer fue arrestado el escritor cubano Ángel Santiesteban Prats. En su caso le dijeron que "era para evitar que fuera a la marcha de las antorchas", organizada por el régimen por el natalicio de José Martí.

De forma similar y por la misma supuesta razón que a Santiesteban, agentes de la Seguridad del Estado apresaron al activista Ángel Cuza cuando se presentó a una citación en la unidad policial del municipio Playa, en La Habana, unas 24 horas después de que fuera excarcelado de la prisión de Guanajay, en Artemisa.

Días antes ya la Seguridad del Estado había citado a líderes religiosos y detenido a otros periodistas como el director de La Hora de Cuba, Henry Constantín, y la colaboradora del diario, Alejandra García.