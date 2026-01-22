Hammer visita la Torre de la Libertad en Miami

Getting your Trinity Audio player ready...

El jefe de Misión de la embajada de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer, visitó la Torre de la Libertad de Miami, un emblemático edificio asociado históricamente al exilio cubano.

“Mientras celebramos este año #Freedom250, fue conmovedor visitar la Torre de la Libertad en Miami donde tantos cubanoamericanos comenzaron sus nuevas vidas en libertad y encontraron éxito y refugio en los Estados Unidos”, señaló la sede diplomática en redes sociales.

El Departamento de Estado impulsa a nivel nacional la campaña por el aniversario número 250 de la independencia de Estados Unidos, una iniciativa que busca resaltar los valores fundacionales del país. En ese contexto, la embajada de Estados Unidos en La Habana también lanzó la campaña “Rumbo a América 250”, orientada a destacar la historia y los principios que han definido la identidad nacional desde 1776.

La Torre de la Libertad, reabrió sus puertas en septiembre pasado como museo y centro cultural tras una restauración de dos años que coincidió con el centenario del edificio.

El inmueble, ubicado en Biscayne Boulevard, tiene 87 metros de altura y fue inaugurado en 1925 con un diseño inspirado en la Torre Giralda de Sevilla, convirtiéndose en uno de los primeros rascacielos de Miami.

Durante décadas, funcionó como sede del periódico Miami News y, posteriormente, se transformó en un punto de referencia para los cubanos que llegaban al sur de Florida tras huir del régimen comunista en la isla.

Conocido entre los exiliados como “El Refugio”, el edificio pasó a llamarse la Torre de la Libertad y se consolidó como símbolo del exilio cubano.