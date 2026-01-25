Mike Hammer visita Hershey, Mayabeque, y destaca lazos históricos con EEUU

Getting your Trinity Audio player ready...

El jefe de la misión diplomática de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, continúa su activa agenda de contacto directo con comunidades en diversas provincias del país.

En esta ocasión, su recorrido lo llevó al histórico poblado de Hershey, en la provincia de Mayabeque, donde fue recibido cálidamente por los residentes locales.

Durante su visita, Hammer destacó los profundos vínculos históricos entre Hershey y Estados Unidos, recordando que la localidad, fundada originalmente como un enclave industrial vinculado a la producción de chocolate, simboliza un puente cultural y económico entre ambos pueblos.

El alto diplomático señaló que la Embajada celebra este 2026 el 250 aniversario de la nación estadounidense, y que uno de sus objetivos es resaltar estos lazos históricos como parte de su campaña diplomática.

La presencia del funcionario de la Embajada de EEUU en Hershey forma parte de una estrategia más amplia basada en la diplomacia ciudadana, que Hammer ha venido aplicando en los últimos meses mediante recorridos por varias provincias de la isla.

Su acercamiento directo a la población, que incluye conversaciones espontáneas, visitas a hogares humildes y recorridos por talleres artesanales, ha generado tanto simpatía entre los cubanos como incomodidad entre sectores del régimen, que observan con recelo estas iniciativas de diálogo abierto.

En las últimas semanas, Hammer ha intensificado sus encuentros con familiares de presos políticos del 11J, incluidos los de Yoandri Gutiérrez Vargas, en Bayamo, y los de Yosvany García Caso y Ramón Zamora, en Holguín, quienes denunciaron las duras condiciones carcelarias.

También se ha reunido con prisioneros políticas, activistas y opositores, como Donaida Pérez Paseiro, miembros de las Damas de Blanco y el disidente Guillermo “Coco” Fariñas, entre otros, además de sostener diálogos con figuras religiosas como el padre Alberto Reyes y el Obispo Marcelo Arturo González.



El jefe de la misión diplomática de EEUU en Cuba igualmente abordó la situación de los presos políticos con el cardenal Juan de la Caridad García Rodríguez, Arzobispo de La Habana, expresando preocupación por las condiciones de detención y reiterando que “deberían ser liberados”.

Estos encuentros han generado fuertes críticas del régimen, que lo acusa de “injerencia” y de promover acciones contra el Estado cubano.