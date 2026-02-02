Hammer continúa su recorrido por las calles de Cuba

Getting your Trinity Audio player ready...

El jefe de la misión diplomática de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer, continúa su reccorrido por el centro de la isla. En las más recientes publicaciones de la sede diplomática se le ve en Ciego de Ávila y Camagüey.

"Se reunió con cubanos de a pie que nos habían contactado", explicó la embajada junto a uno de los videos.

En Ciego de Ávila, Hammer conversó con los residentes, quienes los recibieron en sus casas y le contaron de la situación en el país y los apagones, que en las últimas semanas superan hasta las 24 horas.

En Camagüey, donde el fin de semana seguidores del régimen castrista le gritaron ofensas, Hammer envió un mensaje a los cubanos: "Nos vemos en las calles".

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental denunció este domingo los recientes actos de repudio organizados contra el diplomático.

“El régimen ilegítimo cubano debe cesar de inmediato sus actos represivos de enviar personas para interferir con la labor diplomática de CDA Hammer y miembros del equipo de Embajada de Estados Unidos en Cuba”, advirtieron en X.

En su denuncia, el Departamento de Estado alertó que sus diplomáticos continuarán reuniéndose con el pueblo "a pesar de las fallidas tácticas de intimidación del régimen".

El año pasado Hammer invitó a los cubanos a que le escribieran para conocer "bien el país". "Por favor mándenme sus sugerencias de los lugares que debería visitar. Si quieren conocerme cuando esté en terreno, envíanos un correo", indicó.

"Cuando me vean por la calle, quisiera hablar con cualquier persona, que quiera compartir sus perspectivas, sus ideas, espero que tengamos una linda conversación", declaró el funcionario en un video en el que recordó sus más de tres décadas de carrera diplomática.

El Encargado de Negocios de Washington en La Habana considera la importancia de viajar por un país para entender a su pueblo y desde su llegada a Cuba se ha reunido con opositores, activistas, líderes religiosos, familiares de presos políticos, periodistas, artistas y miembros de la sociedad civil.