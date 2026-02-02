Embajada de Ucrania en Cuba emite alerta por deterioro de la situación en la isla

Getting your Trinity Audio player ready...

La Embajada de Ucrania en la República de Cuba emitió una alerta dirigida a ciudadanos ucranianos ante el agravamiento de la situación económica en la isla, advirtiendo que este escenario podría derivar en un deterioro adicional de las condiciones de seguridad.



En el comunicado, la sede diplomática recomienda evitar viajar a Cuba en el corto plazo, mientras continúan monitoreando la evolución del panorama interno. “La situación económica ha empeorado drásticamente y, en este contexto, la seguridad también puede verse afectada”, señala el aviso.

La embajada exhortó a sus nacionales que ya se encuentran en territorio cubano a tomar medidas preventivas inmediatas como limitar la permanencia en lugares públicos y espacios abiertos, evitar concentraciones y eventos con grandes aglomeraciones, reducir las visitas a instituciones estatales y cuerpos de seguridad y evitar cualquier tipo de conflicto con representantes policiales.



Además, la legación recordó que, ante cualquier amenaza a la vida o la salud, los ciudadanos deben comunicarse de inmediato con la línea de emergencia consular, aunque la embajada advierte que, debido a los frecuentes apagones, podrían presentarse interrupciones en el servicio telefónico.



El personal diplomático aseguró que mantiene guardia las 24 horas para atender situaciones urgentes, pese a las limitaciones energéticas que enfrenta el país.



La Embajada de Ucrania reiteró su compromiso de acompañar y asistir a sus ciudadanos dentro de los límites de su competencia. También instó a mantener la calma y seguir estrictamente las indicaciones de las autoridades locales, así como prestar atención a los comunicados oficiales actualizados.