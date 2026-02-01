"Vendrán a nosotros, harán un trato", dice Trump sobre Cuba

Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el sábado que no prevé que se produzca una crisis humanitaria en Cuba como consecuencia de las nuevas restricciones al suministro de petróleo hacia la isla, sino que presionará al régimen a negociar con EEUU.

"No tiene por qué ser una crisis humanitaria. Creo que, probablemente, vendrán a nosotros y querrán hacer un trato. Así que Cuba sería libre de nuevo", respondió Trump durante un intercambio con periodistas a bordo del Air Force One.

La declaración ocurre luego de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijera la semana pasada que frenar el envío de crudo podría agravar la situación social y humanitaria en Cuba.



El presidente estadounidense señaló que la isla atraviesa una "situación muy mala", y recordó que por años el régimen cubano dependió del petróleo y el financiamiento procedente de Venezuela, apoyo que dejó de llegar tras la caída de Nicolás Maduro.

"Tenemos una situación que es muy mala para Cuba. No tienen dinero, no tienen petróleo. Venezuela... ellos vivían del dinero y el petróleo de Venezuela, y nada de eso está llegando ahora", apuntó.

El presidente dijo además que las conconversaciones con Cuba ya han empezado. "Estamos empezando a hablar con Cuba... Mucha gente que vive en nuestro país fue tratada muy mal por Cuba (...) No han visto a su familia, ni a su país, durante muchas, muchas décadas", apuntó Trump y afirmó que él podrá resolver esa situación.

Trump también reveló que solicitó personalmente a Sheinbaum detener el envío de crudo mexicano a Cuba, y aseguró que la presidenta "fue muy buena" y que "ya no está enviando petróleo allá".

En una nueva medida de presión contra el régimen comunista de Cuba, el presidente Trump declaró el jueves pasado una emergencia nacional y firmó una Orden Ejecutiva que establece aranceles a países que suministren petróleo a la isla.

Tras la medida de EEUU, al ser cuestionada sobre si "México dejará sola a la Isla", Sheinbaum reafirmó que "tenemos que saber los alcances, porque tampoco queremos poner en riesgo a nuestro país, en términos de los aranceles".

Cuba sufre la peor crisis energética desde la llegada al poder de los hermanos Fidel y Raúl Castro en 1959. Según un experto consultado por Martí Noticias, al régimen de La Habana no le queda otra salida que llegar a un acuerdo con EEUU para salir del atolladero.



"Tiene que sentarse en una mesa con Estados Unidos. El gobierno cubano está obligado. Es la única solución (...)", dijo al programa Las noticias como son, de Radio Martí, Jorge Piñón, director del programa de Energía para Latinoamérica y el Caribe de la Universidad de Texas. Añadió que la Orden Ejecutiva firmada por Trump incluye cláusulas de modificación que permiten ajustar las medidas según evolucione la situación.

"El documento establece que si Cuba o cualquier país afectado toma medidas significativas para abordar la emergencia nacional declarada, y se alinea suficientemente con Estados Unidos en asuntos de seguridad nacional y política exterior, la orden podría ser modificada", explicó el experto.